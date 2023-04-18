"Чому це турбує людей?": жінка назвала свою дочку на честь спеції (відео)

Брук Шерн та її партнер зіштовхнулися з хвилею критики після того, як назвали свою дочку Гвоздикою. Жінка має понад 320 тисяч підписників у TikTok. В одному зі своїх відео вона дала відповідь людям, які засуджують її вибір.

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Брук Шерн назвала свою дочку на честь запашної спеції. У березні 2022 року вона народила дівчинку, яку назвали Гвоздика. Користувачі у соціальних мережах почали засуджувати жінку за вибір імені, стверджуючи, що дитина ображатиметься на неї у майбутньому. Про це розповідає The Mirror.

Мати зіткнулася з критикою після того, як у соцмережах розповіла, що назвала свою дочку на честь спеції, яка зазвичай додається в супи та соуси.

В одному зі своїх останніх відео у TikTok Брук Шерн дала відсіч людям, які продовжували засуджувати її за вибір імені для дівчинки. У ролику вона показує глядачам фотографії та відео з першого року життя Гвоздики, демонструючи, як вона плаче у пологовому залі та грає у їхній вітальні.

"Вау, ми не можемо повірити, що ти назвала свою малечу на честь спеції… Нам все одно, тому що вона наймиліша малеча на світі", — підписала жінка зворушливе відео.

Після того, як її ролик набрав майже 13 000 переглядів, Брук отримала приємні коментарі від людей, які підтримали вибір батьків.

"Це чудово. Не можу зрозуміти, чому людей це має турбувати. Це ваша дочка, і ви самі вирішили, як її назвати", — написав один з користувачів TikTok.

Раніше Фокус писав, що жінка відшукала дочку, що втратилася , завдяки відео з TikTok. Кріста Пайпер згадала побачений нею ролик про матір, яка втратила дитину у супермаркеті. Замість того, щоб називати ім'я дівчинки, жінка почала голосно вигукувати у що та була одягнена.

Також повідомляється, що у США 5-річна дівчинка взяла телефон мами та витратила величезну суму грошей в інтернеті. Американка Джесіка Нуньєс не розуміє як її дитина змогла знайти потрібні товари на Amazon. Однак цікаво, що ще за день до оформлення замовлення її дочка говорила про це.