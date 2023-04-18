В России судебные приставы начали арест имущества YouTube на 1 миллиард рублей

Причиной ареста имущества американского видеохостинга является отключение YouTube-канала Госдумы РФ в апреле 2022 года.

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Во вторник, 18 апреля, председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин поручил депутатам проконтролировать ход ареста имущества компании YouTube. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

"Вы знаете, что компания "Гугл" отключила Парламентское телевидение "Дума ТВ" на YouTube. Мы обратились в суд, прошли все судебные инстанции, выиграли. Компания обязана заплатить 1 млрд рублей. Сегодня служба судебных приставов начала арест имущества, поиск этих средств. Поэтому давайте возьмем на контроль этот вопрос", – заявил Володин.

Он подчеркнул, что "сила не в деньгах, а в правде". Однако добавил, что нужно следить за тем, чтобы средства все-таки поступили на соответствующий счет.

"Просьба профильного комитета по безопасности проконтролировать работу судебных приставов, чтобы от американской компании деньги поступили в Государственную Думу. А мы уже распорядимся ими, как и договаривались раньше. Комитет по защите материнства, детства, семьи должен подумать, на какие цели эти средства направить", – добавил политик.

Почему имущество YouTube в России попало под арест

В апреле 2022 года из-за санкций Google было прекращено вещание YouTube-канала российской Госдумы, что явилось отправной точкой судебной тяжбы.

В ноябре 2022 года Арбитражный суд Москвы обязал компанию вернуть вещание каналу, а в случае невыполнения взимать каждый день 100 тысяч рублей до достижения отметки в один миллиард рублей. Каждую неделю неустойка увеличивается вдвое.

Напомним, 18 января руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин анонсировал скорое закрытие видеохостинга YouTube в РФ и пригрозил мерами воздействия в отношении тех, кто продолжит им пользоваться. Он также назвал видеосервис корпорации Google "информационной чумой нашего времени".

19 июля 2022 года член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент исследовательской компании "Крибрум" Игорь Ашманов назвал YouTube "стратегическим оружием США" и рассказал, когда его заблокируют в России. По его словам, это случится, как только нормально заработают российские аналоги: RuTube и "ВКонтакте".