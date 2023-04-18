У Росії судові пристави розпочали арешт майна YouTube на 1 мільярд рублів

Причиною арешту майна американського відеохостингу є відключення YouTube-каналу Держдуми РФ у квітні 2022 року.

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У вівторок, 18 квітня, голова Державної Думи Російської Федерації В'ячеслав Володін доручив депутатам проконтролювати перебіг арешту майна компанії YouTube. Про це повідомляється на офіційному сайті Держдуми.

"Ви знаєте, що компанія "Гугл" відключила Парламентське телебачення "Дума ТВ" на YouTube. Ми звернулися до суду, пройшли всі судові інстанції, виграли. Компанія зобов'язана заплатити 1 млрд рублів. Сьогодні служба судових приставів розпочала арешт майна, пошук цих коштів. Тому візьмімо на контроль це питання", – заявив Володін.

Він наголосив, що "сила не в грошах, а в правді". Однак додав, що потрібно стежити за тим, щоб кошти таки надійшли на відповідний рахунок.

"Прохання профільного комітету з безпеки проконтролювати роботу судових приставів, щоб від американської компанії гроші надійшли до Державної Думи. А ми вже розпорядимося ними, як і домовлялися раніше. Комітет із захисту материнства, дитинства, сім'ї має подумати, на які цілі ці кошти спрямувати", – додав політик.

Чому майно YouTube в Росії потрапило під арешт

У квітні 2022 року через санкції Google було припинено мовлення YouTube-каналу російської Держдуми, що стало відправною точкою судового позову.

У листопаді 2022 року Арбітражний суд Москви зобов'язав компанію повернути мовлення каналу, а у разі невиконання стягувати щодня 100 тисяч рублів до досягнення позначки в один мільярд рублів. Щотижня неустойка збільшується вдвічі.

Нагадаємо, 18 січня керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин анонсував швидке закриття відеохостингу YouTube у РФ та погрожував заходами впливу щодо тих, хто продовжить ним користуватися. Він також назвав відеосервіс корпорації Google "інформаційною чумою нашого часу".

19 липня 2022 року член Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини, президент дослідницької компанії "Крібрум" Ігор Ашманов назвав YouTube "стратегічною зброєю США" і розповів, коли його заблокують у Росії. За його словами, це станеться, як тільки нормально запрацюють російські аналоги: RuTube та "ВКонтакте".