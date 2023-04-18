Подставилась под удар: собака спасла женщину от разгневанного бывшего с ножом в руках

Собака по кличке Джет бросилась на Джейка Шоу, который успел среагировать и схватить ее за горло, повалив на пол. Пока мужчина продолжал драться с животным Кирсти Берроуз удалось убежать к матери.

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В Великобритании Кирсти Берроуз избежала ножевого нападения когда ее верная собака набросилась на разгневанного бывшего парня Джейка Шоу, позволив хозяйке уйти невредимой. Об этом рассказывает Daily Star.

Издание пишет, что 30-летний мужчина ранее дважды сидел в тюрьме за нападение на нее. Последний случай мог стать смертельным, но ее собака по кличке Джет бросилась на Шоу когда он попытался схватить ее, держа в руках боевой нож.

Королевский суд Ливерпуля (Англия) приговорил мужчину 10 месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным по двум пунктам обвинения в нападении на Кирсти, повлекшем реальные телесные повреждения.

Пара начала отношения после общения на сайте знакомств Plenty of Fish, но то, что начиналось как захватывающий роман, превратилось в истощающие восьмилетние отношения, сопровождавшиеся частыми оскорблениями и вспышками насилия. Последние обвинительные приговоры Шоу были вынесены после того, как он несколько раз ударил Кирсти лопатой по голове, пытался задушить ее и порезать ножом, и все это на глазах у их ребенка.

Пара начала отношения после общения на сайте знакомств Фото: Liverpool Echo

Когда пара начала вновь ссориться, собака по кличке Джет бросилась на Шоу, который успел схватить ее за горло, и повалил на пол. Пока он продолжал драться с животным Кирсти удалось убежать к матери. В заявлении, которое было зачитано суду от ее имени, Берроуз рассказала, что с тех пор у нее диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство, она страдает от панических атак и ночных кошмаров.

"Я чувствую, что моя жизнь сейчас никудышная. Я не чувствую себя собой. Мне кажется, что то, что со мной произошло, никогда меня не покинет", — добавила женщина.

Кирсти также рассказала, что Джет страдает от последствий инцидента.

"Я отвезла ее к ветерану, и ей поставили диагноз "тревожность", она сильно похудела. Им пришлось сделать ей инъекцию", — рассказала британка о состоянии собаки.

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