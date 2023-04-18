Підставилася під удар: собака врятувала жінку від розгніваного колишнього з ножем у руках

Собака на прізвисько Джет кинулася на Джейка Шоу, який встиг зреагувати й схопити її за горло, поваливши на підлогу. Поки чоловік продовжував битися з твариною, Кірсті Берроуз вдалося втекти до матері.

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У Великобританії Кірсті Берроуз уникла ножового нападу, коли її вірна собака накинулась на розгніваного колишнього хлопця Джейка Шоу, дозволивши господині втекти неушкодженою. Про це розповідає Daily Star.

Видання пише, що 30-річний чоловік раніше двічі сидів у в'язниці за напад на неї. Останній випадок міг стати смертельним, але її собака на прізвисько Джет кинувся на Шоу коли він спробував схопити її, тримаючи в руках бойовий ніж.

Королівський суд Ліверпуля (Англія) засудив чоловіка до 10 місяців тюремного ув'язнення після того, як він визнав себе винним за двома пунктами звинувачення в нападі на Кірсті, що спричинив реальні тілесні ушкодження.

Пара почала стосунки після спілкування на сайті знайомств Plenty of Fish, але те, що починалося як захопливий роман, перетворилося на виснажливі восьмирічні стосунки, що супроводжувалися частими образами та спалахами насильства. Останні звинувачувальні вироки Шоу були винесені після того, як він кілька разів ударив Кірсті лопатою по голові, намагався задушити її й порізати ножем, і все це на очах їхньої дитини.

Пара почала стосунки після спілкування на сайті знайомств Фото: Liverpool Echo

Коли пара почала знову сваритися, собака на прізвисько Джет кинулась на Шоу, який встиг схопити її за горло, і повалив на підлогу. Поки він продовжував битися з твариною, Кірсті вдалося втекти до матері. У заяві, яка була озвучена суду від її імені, Берроуз розповіла, що з того часу у неї діагностовано посттравматичний стресовий розлад, вона страждає від панічних атак і нічних кошмарів.

"Я відчуваю, що моє життя зараз нікудишнє. Я не почуваюся собою. Мені здається, що те, що зі мною сталося, ніколи мене не покине", — додала жінка.

Кірсті також розповіла, що Джет страждає від наслідків інциденту.

"Я відвезла її до ветерана, і їй поставили діагноз "тривожність", вона сильно схудла. Їм довелося зробити їй ін'єкцію", — розповіла британка про стан собаки.

Раніше Фокус писав, що стримерка побралася із в'язнем провівши разом лише 3 години. Кім Айхенбергер зі Швейцарії закохалася у в'язня Вільяма Маккарті зі США після спілкування з ним через онлайн-платформу "Напиши ув'язненому".

Також повідомлялося, що в США зникла жінка знайдена живою всередині затонулого джипа. Помічники шерифа не змогли встановити, як саме автомобіль опинився в озері і як довго він там знаходився.