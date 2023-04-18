Упала с высоты: муж не смог поймать свою жену-гимастку во время выступления (видео)

Муж и жена были опытными исполнителями, которые работали вместе много лет. В этот раз они не использовали страховочные ремни безопасности, "чтобы усилить эффект от выступления".

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37-летняя китайская акробатка Сунь погибла, упав с большой высоты во время выступления в цирке со своим мужем. Об этом пишет The Sun.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как гимнастка падает на сцену во время своего выступления. Сунь упала вниз после неудачного трюка, когда ее муж, не смог поймать ее ногами. Женщина была доставлена в больницу, но несмотря на усилия врачей, ее жизнь не удалось спасти.

Муж и жена были опытными исполнителями, которые работали вместе много лет. Они не использовали страховочные ремни безопасности "для того, чтобы усилить эффект от выступления".

Было слышно, как кричали зрители, когда стало ясно, что что-то номер пошел не по плану Фото: коллаж Фокус

Было слышно, как кричали зрители, когда стало ясно, что что-то номер пошел не по плану. Вскоре после инцидента мероприятие было отменено.

После того как кадры, распространенные в китайских социальных сетях, привели в ужас жителей страны, многие призвали к улучшению регулирования цирковой отрасли и совершенствованию мер безопасности.

Местное управление культуры и туризма обвинило труппу пары в том, что она не получила разрешения на проведение трюка. Официальные лица говорят, что расследование инцидента продолжается.

Ранее Фокус писал, что мужчина напал на фокусника прямо во время выступления. Австралиец Бен Мерфи показывал трюк с игральными картами, для этого он пригласил женщину из зала. Шоу пришлось прервать после того, как иллюзиониста повалил на пол ревнивый муж.

Также сообщалось, что в российском цирке подрались слоны во время представления. Один слон повалил сородича на бок и со всей силы пинал его хоботом, а после увиденного зрители разбежались из цирка.