Впала з висоти: чоловік не зміг упіймати свою дружину-гімастку під час виступу (відео)

Чоловік та дружина були досвідченими виконавцями, які працювали разом багато років. Цього разу вони не використовували страхувальні ремені безпеки, щоб "посилити ефект від виступу".

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37-річна китайська акробатка Сунь загинула, впавши з великої висоти під час виступу у цирку зі своїм чоловіком. Про це пише The Sun.

У соціальних мережах з'явилося відео, на якому знято, як гімнастка падає на сцену під час свого виступу. Сунь впала вниз після невдалого трюку, коли її чоловік не зміг зловити її ногами. Жінку було доставлено до лікарні, але попри зусилля лікарів, її життя не вдалося врятувати.

Чоловік та дружина були досвідченими виконавцями, які працювали разом багато років. Вони не використали страхувальні ремені безпеки для того, щоб "посилити ефект від виступу".

Було чути, як кричали глядачі, коли зрозуміли, що щось номер пішов не за планом Фото: колаж Фокус

Було чути, як кричали глядачі, коли зрозуміли, що щось номер пішов не за планом. Незабаром після інциденту захід було скасовано.

Після того як кадри, поширені в китайських соціальних мережах, налякали жителів країни, багато хто закликав до поліпшення регулювання циркової галузі та вдосконалення заходів безпеки.

Місцеве управління культури та туризму звинуватило трупу пари в тому, що вона не отримала дозвіл на проведення трюку. Офіційні особи кажуть, що розслідування інциденту продовжується.

Раніше Фокус писав, що чоловік напав на фокусника під час виступу. Австралієць Бен Мерфі показував трюк із гральними картами, для цього він запросив жінку із зали. Шоу довелося перервати після того, як ілюзіоніста повалив на підлогу ревнивий чоловік.

Також повідомлялося, що в російському цирку побилися слони під час вистави. Один слон повалив родича на бік і щосили штовхав його хоботом, а після побаченого глядачі розбіглися з цирку.