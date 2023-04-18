Британцы, предоставляющие жилье семьям из Украины, теперь редкость, — СМИ

По словам 70-летнего Хью Коуэлла, который приютил пятерых беженцев из Украины, в его доме теперь снова семья. Он призывает соотечественников активнее помогать украинцам.

Related video

Житель британского города Сток-он-Трент (графство Стаффордшир) призывает к тому, чтобы больше его соотечественников открывали свои дома для граждан Украины, которые бегут от войны. Об этом сообщает BBC.

70-летний британец Хью Коуэлл, который предоставил жилье пяти беженцам из Украины, сказал, что рад тому, что в его доме вновь есть семья. Но он также отмечает, что по прошествии года после запуска программы Homes for Ukraine таких волонтеров, как он, заметно поубавилось. В его родном городе Сток-он-Трент в общей сложности 22 человека предоставили жилье украинцам.

"В апреле прошлого года было много принимающих семей. Был выбор. Сейчас все очень изменилось. Сейчас намного сложнее", — сказал он, добавив, что принимающие семьи теперь стали редкостью.

По данным городского совета Сток-он-Трент, за последние месяцы число людей, подающих заявки, чтобы стать "спонсорами" беженцев из Украины, очень сократилось.

Хью Коуэлл предоставил жилье украинке Татьяне и ее двум детям — восьмилетнему Тимуру и четырехлетней Тине.

Татьяну захлестывают эмоции, когда она вспоминает о доме, но ее дети хорошо адаптировались к местной школе.

Британец воспринимает украинских детей как своих внуков, а Татьяну — как дочь.

Украинская семья в доме англичанина

"Я живу один, дом старый, много места", — сказал он.

В марте прошлого года правительство Великобритании запустило программу, которая позволяла гражданам Украины и их родственникам переезжать в Великобританию при наличии тех, кто мог бы предоставить жилье. В рамках программы Homes for Ukraine почти 100 тысяч переселенцев из Украины получили возможность переезда в Великобританию. Но после того, как в декабре срок пребывания для тысяч украинцев закончился, появились сообщения о том, что многим украинским семьям оказалось негде жить.

Представители городского совета Сток-он-Трент говорят, что в прошлом году они тесно сотрудничали с принимающими беженцев семьями, у которых "сформировались хорошие отношения с британцами и местными комьюнити".

Ранее Фокус разбирался в том, что грозит беженцам, которые получают доходы в Украине. Практика автоматического обмена финансовой информации позволит налоговым европейских стран получать доступ к данным украинской налоговой системы.

Напомним, что переехавшие в Атлантическую Канаду беженцы из Украины строят новую жизнь.