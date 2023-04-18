Британці, які надають житло сім'ям з України, наразі рідкість, — ЗМІ

За словами 70-річного Х'ю Коуелла, який надав притулок п'ятьом біженцям з України, в його будинку тепер знову родина. Він закликає співвітчизників активніше допомагати українцям.

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Житель британського міста Сток-он-Трент (графство Стаффордшир) закликає до того, щоби більше його співвітчизників відкривали свої будинки для громадян України, які тікають від війни. Про це повідомляє ВВС.

70-річний британець Х'ю Коуелл, який надав житло п'ятьом біженцям з України, сказав, що радий тому, що в його будинку знову є родина. Але він також зазначає, що через рік після запуску програми Homes for Ukraine таких волонтерів, як він, помітно поменшало. У його рідному місті Сток-он-Трент загалом 22 особи надали житло українцям.

"У квітні минулого року було багато приймаючих сімей. Був вибір. Зараз все дуже змінилося. Зараз набагато складніше", — сказав він, додавши, що сім'ї, що приймають вимушених переселенців із України, тепер стали рідкістю.

За даними міської ради Сток-он-Трент, за останні місяці кількість людей, які подають заявки, щоби стати "спонсорами" біженців з України, дуже скоротилася.

Х'ю Коуелл надав житло українці Тетяні та її двом дітям — восьмирічному Тимуру та чотирирічній Тіні.

Тетяну захльостують емоції, коли вона згадує про будинок, але її діти добре адаптувалися до місцевої школи.

Британець сприймає українських дітей як своїх онуків, а Тетяну як дочку.

Українська родина у будинку англійця

"Я живу один, будинок старий, багато місця", — сказав він.

У березні минулого року уряд Великобританії запустив програму, яка дозволяла громадянам України та їхнім родичам переїжджати до Великобританії за наявності тих, хто міг би надати житло. У рамках програми Homes for Ukraine майже 100 тисяч переселенців із України отримали можливість переїзду до Великобританії. Але після того, як у грудні термін перебування для тисяч українців закінчився, з'явилися повідомлення про те, що багатьом українським родинам нема де жити.

Представники міської ради Сток-он-Трент кажуть, що минулого року вони тісно співпрацювали з сім'ями, які приймають біженців, у яких "сформувалися хороші стосунки з британцями та місцевими ком'юніті".

Раніше Фокус розбирався в тому, що загрожує біженцям, які отримують прибутки в Україні. Практика автоматичного обміну фінансової інформації дозволить податковим європейським країнам отримувати доступ до даних української податкової системи.

Нагадаємо, що біженці з України, які переїхали в Атлантичну Канаду, будують нове життя.