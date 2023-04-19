"Машины падают в яму": в Нью-Йорке обрушилась многоуровневая парковка, есть жертвы (фото, видео)

Четырехэтажное здание "сплющилось" до подвального уровня. Под завалами могут оставаться люди, поэтому спасатели привлекли роботизированную собаку и дроны.

Related video

Во вторник, 18 апреля, на Манхэттене произошло обрушение многоуровневой парковки, в результате чего погиб по меньшей мере один человек. Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление начальника оперативного управления пожарной охраны Нью-Йорка.

Исполняющий обязанности комиссара Департамента строительства Нью-Йорка Казимир Виленчик сказал журналистам, что четырехэтажная парковка "сплющилась до подвального этажа".

Для поиска людей, которые могли оказаться под завалами, пожарные использовали роботизированную собаку и дроны.

"Мы пытаемся посмотреть, сможем ли мы подойти поближе, чтобы убедиться, что в этих машинах никого нет", — сказал Начальник пожарной службы Джон Эспозито.

По словам Эспозито, четверо людей были госпитализированы с ранениями, их состояние стабильное. Еще один пострадавший отказался от помощи медиков.

Обрушение парковки в Нью-Йорке

Один из очевидцев происшествия по имени Зак Пауэрс сказал журналистам, что здание рухнуло за 10 секунд.

"Затем я вижу дым, летящий к нашему окну, поэтому я подхожу к окну и вижу, как машины падают в яму посреди гаража", — вспоминает Пауэрс.

В публикации говорится, что причины обрушения парковки пока неизвестны. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс утверждает, что жалоб на состояние здания ранее не поступало.

Напомним, что 18 апреля стало известно о смерти 13-летнего американского подростка, который принял безрецептурное лекарство, пытаясь повторить популярный тренд в TikTok. По данным СМИ, прием антигистаминных таблеток должен был вызвать галлюцинации.

Еще мы писали о том, что в 2013 году в штате Флорида в земле образовалась воронка, которая "поглотила" мужчину вместе с его спальней. Причины трагедии стали известны только недавно.