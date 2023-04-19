"Машини падають у яму": в Нью-Йорку обвалилася багаторівнева парковка, є жертви (фото, відео)

Чотириповерхова будівля "сплющилася" до підвального рівня. Під завалами можуть залишатися люди, тому рятувальники залучили роботизованого собаку та дрони.

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У вівторок, 18 квітня, на Манхеттені стався обвал багаторівневої парковки, внаслідок чого загинула щонайменше одна людина. Про це пише CNN із посиланням на заяву начальника оперативного управління пожежної охорони Нью-Йорка.

Виконувач обов'язків комісара Департаменту будівництва Нью-Йорка Казимир Віленчик сказав журналістам, що чотириповерхове паркування "сплющилося до підвального поверху".

Для пошуку людей, які могли опинитися під завалами, пожежники використовували роботизованого собаку та дрони.

"Ми намагаємося подивитися, чи зможемо ми підійти ближче, щоб переконатися, що в цих машинах немає нікого", — сказав Начальник пожежної служби Джон Еспозіто.

За словами Еспозіто, четверо людей було госпіталізовано з пораненнями, їхній стан стабільний. Ще один постраждалий відмовився від допомоги медиків.

Обвалення паркування в Нью-Йорку

Один з очевидців події, на ім'я Зак Пауерс, сказав журналістам, що будівля впала за 10 секунд.

"Потім я бачу дим, що летить до нашого вікна, тому я підходжу до вікна і бачу, як машини падають у яму посеред гаража", — згадує Пауерс.

У публікації йдеться, що причини обвалення паркування поки що невідомі. Мер Нью-Йорка Ерік Адамс стверджує, що скарг на стан будівлі раніше не надходило.

Нагадаємо, що 18 квітня стало відомо про смерть 13-річного американського підлітка, який прийняв безрецептурні ліки, намагаючись повторити популярний тренд у TikTok. За даними ЗМІ, вживання антигістамінних таблеток мало спричинити галюцинації.

Ще ми писали про те, що у 2013 році у штаті Флорида у землі утворилася воронка, яка "поглинула" чоловіка разом з його спальнею. Причини трагедії стали відомі лише нещодавно.