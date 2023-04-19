Нападала на людей и раньше: медведица убила мужчину во время пробежки (фото)

Тело 26-летнего Андреа Папи обнаружили 6 апреля в лесной полосе. На нем были видны следы нападения животного. По данным местных властей, эта медведица уже дважды нападала в прошлом.

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В Италии поймали медведицу, которая две недели назад напала на мужчину во время пробежки. Инцидент произошел неподалеку от городка Кальдес в альпийском регионе страны Трентино-Альто-Адидже. Об этом пишет The Guardian.

6 апреля в лесной полосе было обнаружено тело 26-летнего Андреа Папи, на котором были видны следы нападения животного. Его смерть потрясла местных жителей, которые требовали от властей обеспечить их безопасность.

Вначале власти провинции Тренто выдали ордер на уничтожение животного прямо на месте. Согласно их данным, эта медведица уже дважды нападала в прошлом. Однако после вмешательства экологических активистов суд отменил ранее выданный ордер.

Поймать животное удалось после того, как собаки егерей взяли след в горах Доломити ди Брента – в провинции, где произошло нападение, но довольно далеко от места инцидента.

Медведица, известная в реестре учета диких животных как JJ4, была доставлена в специальный центр. Ее дальнейшая судьба пока не определена.

Поймать животное удалось после того, как собаки егерей взяли след в горах Доломити ди Брента Фото: CBS News

11 мая состоится повторное слушания в суде, на котором будет принято решение относительно JJ4. Власти Тренто настаивают на ее усыплении в связи с прошлыми нападениями. Местные жители считают, что их жизни должны быть в приоритете.

Издание отмечает, что программа по восстановлению популяции медведей в этой части Италии была запущена примерно 20 лет назад. Животных завозили из других стран при финансировании Евросоюза. Родителей JJ4 привезли, к примеру, из Словении.

С тех пор в регионе возникают постоянные споры между местными жителями и защитниками окружающей среды. Медведи в Италии защищены законом об охране природы, и к 2021 году их популяция составляла около 100 особей. Службы, наблюдающие за природой, ведут учет каждого животного. Однако в последние годы поведение медведей стало более непредсказуемым и агрессивным.

Ранее Фокус писал, что в США турист рискнул жизнью ради селфи с гризли. Мужчина не пострадал, но подверг опасности не только себя, но и животное. По правилам парка, любой напавший медведь будет пойман и подвергнут эвтаназии в интересах общественной безопасности, даже если человек не пострадал.

Также сообщалось, что в США выпустят в "родные воды" одну из самых старых косаток. Лолита, также известная как Токитаэ, в последние годы испытывала проблемы со здоровьем. Это связывают с ее содержанием в неволе.