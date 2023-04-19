Нападала на людей і раніше: ведмедиця вбила чоловіка під час пробіжки (фото)

Тіло 26-річного Андреа Папі виявили 6 квітня у лісовій смузі. На ньому було видно сліди нападу тварини. За даними місцевої влади, ця ведмедиця вже двічі нападала у минулому.

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В Італії спіймали ведмедицю, яка два тижні тому напала на чоловіка під час пробіжки. Інцидент стався неподалік містечка Кальдес в альпійському регіоні країни Трентіно-Альто-Адідже. Про це пише The Guardian.

6 квітня в лісовій смузі було виявлено тіло 26-річного Андреа Папі, на якому було видно сліди нападу тварини. Його смерть вразила місцевих жителів, які вимагали від влади забезпечити їхню безпеку.

Спочатку влада провінції Тренто видала ордер на знищення тварини прямо на місці. За їхніми даними, ця ведмедиця вже двічі нападала у минулому. Однак після втручання екологічних активістів суд скасував раніше виданий ордер.

Спіймати тварину вдалося після того, як собаки єгерів узяли слід у горах Доломіті ді Брента – у провінції, де стався напад, але досить далеко від місця інциденту.

Ведмедиця, відома у реєстрі обліку диких тварин як JJ4, була доставлена до спеціального центру. Її подальша доля поки що не визначена.

Спіймати тварину вдалося після того, як собаки єгерів взяли слід у горах Доломіті ді Брента Фото: CBS News

11 травня відбудеться повторне слухання у суді, на якому буде ухвалено рішення щодо JJ4. Влада Тренто наполягає на її приспанні у зв'язку з минулими нападами. Місцеві жителі вважають, що їхні життя мають бути у пріоритеті.

Видання зазначає, що програму відновлення популяції ведмедів у цій частині Італії було запущено приблизно 20 років тому. Тварин завозили з інших країн за фінансування Євросоюзу. Батьків JJ4 привезли, наприклад, зі Словенії.

З того часу у регіоні виникають постійні суперечки між місцевими жителями та захисниками довкілля. Ведмеді в Італії захищені законом про охорону природи, і до 2021 їх популяція становила близько 100 особин. Служби, які спостерігають за природою, ведуть облік кожної тварини. Проте в останні роки поведінка ведмедів стала більш непередбачуваною та агресивною.

Раніше Фокус писав, що в США турист ризикнув життям заради селфі з гризлі. Чоловік не постраждав, але наразив на небезпеку не тільки себе, а й тварину. За правилами парку, будь-який ведмідь, що напав, буде спійманий і підданий евтаназії в інтересах громадської безпеки, навіть якщо людина не постраждала.

Також повідомлялося, що в США випустять у "рідні води" одну з найстаріших косаток. Лоліта, також відома як Токітає, останніми роками відчувала проблеми зі здоров'ям. Це пов'язують із її змістом у неволі.