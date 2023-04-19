Сорвал второй джекпот за 3 месяца: мужчина выиграл в лотерею 1 млн долларов

Седрик Басс второй раз за три месяца купил выигрышный лотерейный билет. В прошлый раз мужчина разделил джекпот с другим участником, но на этот раз он был единоличным победителем.

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Седрик Басс из Каннаполиса, штат Северная Каролина (США), выиграл джекпот в размере $1 млн по скретч-лотерейному билету всего через три месяца после того, как выиграл $182 073 в розыгрыше Cash 5. Об этом сообщает UPI.

Американец рассказал сотрудникам Образовательной лотереи Северной Каролины, что он решил заехать на заправку после посещения близлежащего продуктового магазина.

"Я заплатил за бензин и купил билет", — сказал Басс.

Он выбрал билет VIP Platinum стоимостью $10, стер защитный экран и обнаружил главный приз в $1 млн.

"Я только недавно был здесь в январе. Прошлый раз я выиграл в Cash 5", — рассказал американец официальным лицам в штаб-квартире лотереи.

Мужчина получил $182 073 после того, как разделил джекпот с другим победителем в розыгрыше за 6 января.

Когда Басс прибыл в штаб-квартиру лотереи, чтобы получить свой выигрыш в 1 миллион долларов, ему предстояло принять решение. Он мог выбрать получение своего приза в виде аннуитета в размере $50 000 в течение 20 лет или единовременной выплаты в размере $600 000. Мужчина выбрал одноразовый платеж и, после выплаты налогов штата и федеральных налогов, получил $427 503.

Ранее Фокус писал, что пенсионер, сорвавший джекпот в 40 млн долларов, купил билет 1 апреля. Мужчина с первого раза не поверил в свою победу. Эрл Лэйп сказал, что намерен использовать деньги для помощи своей семье. Также он планирует делать пожертвования для детей с проблемами со здоровьем.

Также сообщалось, что в США мужчина купил 20 одинаковых лотерейных билетов и выиграл 20 раз. Американец Фекр Хирпо рассказал, что обычно не приобретает большое количество одинаковых билетов, но на этот раз он почувствовал, что розыгрыш будет удачным. Мужчина еще не решил, как он распорядится своим призом.