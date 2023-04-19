Зірвав другий джекпот за 3 місяці: чоловік виграв у лотерею 1 млн доларів

Седрік Басс вдруге за три місяці купив виграшний лотерейний білет. Минулого разу чоловік розділив джекпот із іншим учасником, але цього разу він був одноосібним переможцем.

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Седрік Басс із Каннаполіса, штат Північна Кароліна (США), виграв джекпот у розмірі $1 млн за скретч-лотерейним білетом лише через три місяці після того, як виграв $182 073 у розіграші Cash 5. Про це повідомляє UPI.

Американець розповів співробітникам Освітньої лотереї Північної Кароліни, що він вирішив заїхати на заправку після того, як побував у продуктовій крамниці.

"Я заплатив за бензин і купив білет", — сказав Басс.

Він обрав VIP Platinum вартістю $10, стер захисний екран і виявив головний приз у $1 млн.

"Я тільки недавно був тут у січні. Минулого разу я виграв у Cash 5", — розповів американець офіційним особам у штаб-квартирі лотереї.

Чоловік отримав $182 073 після того, як поділив джекпот з іншим переможцем у розіграші за 6 січня.

Коли Басс прибув до штаб-квартири лотереї, щоб отримати свій виграш в 1 мільйон доларів, він мав прийняти рішення. Він міг вибрати отримання свого призу у вигляді ануїтету у розмірі $50 000 протягом 20 років або одноразової виплати у розмірі $600 000. Чоловік обрав одноразовий платіж і після сплати податків штату та федеральних податків отримав $427 503.

Раніше Фокус писав, що пенсіонер, який зірвав джекпот у 40 млн доларів, купив квиток 1 квітня. Чоловік із першого разу не повірив у свою перемогу. Ерл Лейп сказав, що має намір використати гроші для допомоги своїй сім'ї. Також він планує робити пожертвування для дітей із проблемами зі здоров'ям.

Також повідомлялося, що у США чоловік купив 20 однакових лотерейних білетів та виграв 20 разів. Американець Фекр Хірпо розповів, що зазвичай не набуває великої кількості однакових квитків, але цього разу він відчув, що розіграш буде вдалим. Чоловік ще не вирішив, як він розпорядиться своїм призом.