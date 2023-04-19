В Беларуси учащихся колледжа напугали показательным арестом в актовом зале (фото)

Дети плакали, когда сотрудники милиции вывели в наручниках их сверстника, которого подозревают в обороте наркотиков.

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В белорусском городе Гомель учащихся местного колледжа завели в актовый зал органов внутренних дел, чтобы показать арест их сверстника. Об этом 18 апреля сообщил портал "Правда Гомель".

По версии белорусских милиционеров, бывшего учащегося одного из колледжей областного центра в наручниках вывели на сцену актового зала и сообщили, что его подозревают в незаконном обороте наркотиков.

При этом сообщается, что орган предварительного следствия ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Я общался с обвиняемым и попросил его дать совет, как донести до молодежи серьезность всех последствий. Он сказал: "Надо водить в ИВС. Обычной беседы недостаточно"… Помните, что возле каждой закладки стоит милиционер", — рассказал детям заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних облисполкома Евгений Миткевич.

Судя по опубликованным фото, дети расплакались от увиденного.

Напомним, 15 апреля сообщалось, что в оккупированном ВС РФ Крыму школьников заставляют готовиться к "параду победы" и делать символические медали для российских военных, которые сейчас воюют против ВСУ.

Ранее, 20 марта, стало известно, что в оккупированной части Луганской области россияне проверяли школьников, не посещавших занятия в школах. Из-за их отсутствия детей подозревали в получении украинского образования дистанционно.