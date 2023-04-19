У Білорусі учнів коледжу налякали показовим арештом в актовій залі (фото)

Діти плакали, коли працівники міліції вивели у наручниках їх однолітка, якого підозрюють у обігу наркотиків.

Related video

У білоруському місті Гомель учнів місцевого коледжу завели до актової зали органів внутрішніх справ, щоби показати арешт їх однолітка. Про це 18 квітня повідомив портал "Правда Гомель".

За версією білоруських міліціонерів, колишнього учня одного з коледжів обласного центру в наручниках вивели на сцену актової зали та повідомили, що її підозрюють у незаконному обігу наркотиків.

При цьому повідомляється, що орган попереднього слідства клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

"Я спілкувався з обвинуваченим і попросив його дати пораду, як донести до молоді серйозність усіх наслідків. Він сказав: "Треба водити в ІТТ. Звичайної бесіди недостатньо"… Пам'ятаєте, що біля кожної закладки стоїть міліціонер", — розповів дітям заступник голови комісії у справах неповнолітніх облвиконкому Євген Міткевич.

Судячи з опублікованих фотографій, діти розплакалися від побаченого.

Нагадаємо, 15 квітня повідомлялося, що в окупованому ЗС РФ Криму школярів змушують готуватися до "параду перемоги" та робити символічні медалі для російських військових, які зараз воюють проти ЗСУ.

Раніше, 20 березня, стало відомо, що в окупованій частині Луганської області росіяни перевіряли школярів, які не відвідували занять у школах. Через їхню відсутність дітей підозрювали в здобутті української освіти дистанційно.