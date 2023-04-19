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У Білорусі учнів коледжу налякали показовим арештом в актовій залі (фото)

Білорусь, арешт, неповнолітній, міліція, МВС, актова зала
Фото: "Правда Гомель" | Показовий арешт у актовій залі МВС

Діти плакали, коли працівники міліції вивели у наручниках їх однолітка, якого підозрюють у обігу наркотиків.

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У білоруському місті Гомель учнів місцевого коледжу завели до актової зали органів внутрішніх справ, щоби показати арешт їх однолітка. Про це 18 квітня повідомив портал "Правда Гомель".

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Фото: "Правда Гомель"

За версією білоруських міліціонерів, колишнього учня одного з коледжів обласного центру в наручниках вивели на сцену актової зали та повідомили, що її підозрюють у незаконному обігу наркотиків.

При цьому повідомляється, що орган попереднього слідства клопотав про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

"Я спілкувався з обвинуваченим і попросив його дати пораду, як донести до молоді серйозність усіх наслідків. Він сказав: "Треба водити в ІТТ. Звичайної бесіди недостатньо"… Пам'ятаєте, що біля кожної закладки стоїть міліціонер", — розповів дітям заступник голови комісії у справах неповнолітніх облвиконкому Євген Міткевич.

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Фото: "Правда Гомель"
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Фото: "Правда Гомель"

Судячи з опублікованих фотографій, діти розплакалися від побаченого.

Нагадаємо, 15 квітня повідомлялося, що в окупованому ЗС РФ Криму школярів змушують готуватися до "параду перемоги" та робити символічні медалі для російських військових, які зараз воюють проти ЗСУ.

Раніше, 20 березня, стало відомо, що в окупованій частині Луганської області росіяни перевіряли школярів, які не відвідували занять у школах. Через їхню відсутність дітей підозрювали в здобутті української освіти дистанційно.