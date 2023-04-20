На Кубани погиб пророссийский активист из Гомеля (фото)

Роман Хлебин, который в сотрудничестве с Российским домом в Гомеле реализовывал совместные проекты, погиб в возрасте 40 лет при невыясненных обстоятельствах.

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Житель Гомеля Роман Хлебин, участник проектов по популяризации "русского мира", погиб во время сплава по реке Пшеха в Краснодарском крае. Об этом информирует Belta.

Посольство Беларуси в РФ подтвердило информацию о смерти гражданина. В Telegram ведомства сообщили, что туристическая группа состояла из 11 человек, 8 из них – граждане Беларуси. Больше никто травм не получил. Всех туристов решили снять с маршрута и доставили в ближайший населенный пункт.

Роман Хлебин/Флагшток — Гомельщина

Подробности смерти пророссийского активиста неизвестны. Сотрудники правоохранительных структур устанавливают обстоятельства происшествия, проводятся следственные действия.

Кто такой Роман Хлебин

Роману Хлебину было 40 лет. Он родился 6 июля 1983 года. Он являлся активным участником туристического движения. Именно благодаря его усилиям были реализованы с Российским домом в Гомеле общие проекты, направленные на популяризацию "русского мира" за пределами Российской Федерации.

Напомним, в декабре 2022 года на территории Херсонской области погиб коллаборант Андрей Штепа. Сергей Хлань, руководитель Херсонского областного совета, рассказал, что предатель служил длительное время российским оккупантам, реализовывал самогон и наркотики, а также сообщал российским войскам информацию о пребывании украинских активистов. Он взорвался в районе памятника "девушке в шинеле".

В апреле 2023 года коллаборант из Алчевска Максим Зубарев, транспортное средство которого взорвали 3 апреля, скончался от травм в больнице. В результате взрыва мужчина получил множественные переломы и повреждения внутренних органов. Автомобилем он управлял самостоятельно. В транспортном средстве пособия российских оккупантов подорвали 600 граммов пластида.