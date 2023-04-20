На Кубані загинув проросійський активіст із Гомеля (фото)

Роман Хлєбін, який у співпраці з Російським домом в Гомелі реалізовував спільні проєкти, загинув у віці 40 років за нез'ясованих обставин.

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Мешканець Гомеля Роман Хлєбін, учасник проєктів щодо популяризації "русского міра", загинув під час сплаву річкою Пшеха у Краснодарському краї. Про це інформує Belta.

Посольство Білорусі в РФ підтвердило інформацію щодо смерті громадянина. У Telegram відомства повідомили, що туристична група складалася з 11 осіб, 8 з них – громадяни Білорусі. Більше ніхто травм не отримав. Усіх туристів вирішили зняти з маршруту та доставили до найближчого населеного пункту.

Роман Хлєбін/Флагшток — Гомельшчына

Подробиці смерті проросійського активіста невідомі. Співробітники правоохоронних структур встановлюють обставини події, проводяться слідчі дії.

Хто такий Роман Хлєбін

Роману Хлєбіну було 40 років. Він народився 6 липня 1983 року. Він був активним учасником туристичного руху. Саме завдяки його зусиллям були реалізовані з Російським домом в Гомелі спільні проєкти, які спрямовані на популяризацію "русского міра" за межами Російської Федерації.

Нагадаємо, у грудні 2022 року на території Херсонської області загинув колаборант Андрій Штепа. Сергій Хлань, керівник Херсонської обласної ради, розповів, що зрадник служив тривалий час російським окупантам, реалізовував самогон та наркотики, а також повідомляв інформації російським військам щодо перебування українських активістів. Він підірвався у районі пам'ятника "дівчині у шинелі".

У квітні 2023 року колаборант з Алчевська Максим Зубарєв, транспортний засіб якого підірвали 3 квітня, помер від травм у лікарні. Внаслідок вибуху чоловік отримав множинні переломи та пошкодження внутрішніх органів. Автівкою він кермував самостійно. У транспортному засобі посібника російських окупантів підірвали 600 грамів пластиду.