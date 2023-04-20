На Кубані загинув проросійський активіст із Гомеля (фото)
Роман Хлєбін, який у співпраці з Російським домом в Гомелі реалізовував спільні проєкти, загинув у віці 40 років за нез'ясованих обставин.
Мешканець Гомеля Роман Хлєбін, учасник проєктів щодо популяризації "русского міра", загинув під час сплаву річкою Пшеха у Краснодарському краї. Про це інформує Belta.
Посольство Білорусі в РФ підтвердило інформацію щодо смерті громадянина. У Telegram відомства повідомили, що туристична група складалася з 11 осіб, 8 з них – громадяни Білорусі. Більше ніхто травм не отримав. Усіх туристів вирішили зняти з маршруту та доставили до найближчого населеного пункту.
Подробиці смерті проросійського активіста невідомі. Співробітники правоохоронних структур встановлюють обставини події, проводяться слідчі дії.
Хто такий Роман Хлєбін
Роману Хлєбіну було 40 років. Він народився 6 липня 1983 року. Він був активним учасником туристичного руху. Саме завдяки його зусиллям були реалізовані з Російським домом в Гомелі спільні проєкти, які спрямовані на популяризацію "русского міра" за межами Російської Федерації.
Нагадаємо, у грудні 2022 року на території Херсонської області загинув колаборант Андрій Штепа. Сергій Хлань, керівник Херсонської обласної ради, розповів, що зрадник служив тривалий час російським окупантам, реалізовував самогон та наркотики, а також повідомляв інформації російським військам щодо перебування українських активістів. Він підірвався у районі пам'ятника "дівчині у шинелі".
У квітні 2023 року колаборант з Алчевська Максим Зубарєв, транспортний засіб якого підірвали 3 квітня, помер від травм у лікарні. Внаслідок вибуху чоловік отримав множинні переломи та пошкодження внутрішніх органів. Автівкою він кермував самостійно. У транспортному засобі посібника російських окупантів підірвали 600 грамів пластиду.