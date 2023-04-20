В США мужчина 11 раз за полгода ограбил один и тот же магазин (фото)

Данте Элберт предположительно воровал товары также из другого местного магазина, который находится в том же районе. Кроме того, сотрудники полиции подозревают мужчину в незаконном проникновении в жилище.

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Полиция Чикаго, штат Иллинойс (США), арестовала 36-летнего Донте Элберта, который, по их данным, с декабря 2022 года по апрель 2023 года одиннадцать раз ограбил один и тот же магазин розничной торговли. Об этом пишет Yahoo News.

Издание отмечает, что американец предположительно воровал товары из другого местного магазина, который находится в том же районе.

"Его взяли под стражу, потому что он пытался покинуть торговую точку не заплатив за товар", — сообщил представитель департамента полиции Чикаго.

Сотрудник правоохранительных органов добавил, что персонал магазина, который Элберт ограбил уже одиннадцатый раз, подал заявление о краже, что и привело к аресту мужчины.

Данте Элберт предположительно воровал товары также из другого местного магазина Фото: Yahoo.News

Теперь Элберту грозит девять уголовных дел по обвинению в розничной краже товаров на сумму менее 300 долларов, три уголовных дела по обвинению в розничной краже товаров на сумму более 300 долларов и одно мелкое правонарушение по обвинению в незаконном проникновении в жилище.

Сотрудники полиции Чикаго продолжают расследование этого дела.

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