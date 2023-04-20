У США чоловік 11 разів за пів року пограбував один і той самий магазин (фото)

Донте Елберт, ймовірно, крав товари також з іншого місцевого магазину, який знаходиться в тому ж районі. Крім того, співробітники поліції підозрюють чоловіка у незаконному проникненні у житло.

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Поліція Чикаго, штат Іллінойс (США), заарештувала 36-річного Донте Елберта, який, за їхніми даними, з грудня 2022 по квітень 2023 одинадцять разів пограбував один і той же магазин роздрібної торгівлі. Про це пише Yahoo News.

Видання зазначає, що американець, ймовірно, крав товари з іншого місцевого магазину, який знаходиться в тому ж районі.

"Його взяли під варту, тому що він намагався залишити торгову точку, не заплативши за товар", — повідомив представник департаменту поліції Чикаго.

Співробітник правоохоронних органів додав, що персонал магазину, який Елберт пограбував уже одинадцятий раз, подав заяву про крадіжку, що призвело до арешту чоловіка.

Донте Елберт імовірно крав товари також з іншого місцевого магазину Фото: Yahoo.News

Тепер Елберту загрожує дев'ять кримінальних справ за звинуваченням у роздрібній крадіжці товарів на суму менше ніж 300 доларів, три кримінальні справи за звинуваченням у роздрібній крадіжці товарів на суму понад 300 доларів та одне дрібне правопорушення за звинуваченням у незаконному проникненні в житло.

Співробітники поліції Чикаго продовжують розслідування цієї справи.

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