В Италии принцесса рискует остаться без крыши над головой из-за спора с приемными детьми

Рита Дженретте Бонкомпаньи Людовизи защищала свое право на проживание в вилле стоимостью в $533 млн, которая осталась ей после смерти мужа в 2018 году. Однако в январе этого года суд Рима вынес решение о выселении всех жильцов дома.

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Итальянская принцесса Рита Дженретте Бонкомпаньи Людовизи, родившаяся в Техасе, в ближайшее время будет выселена из своей королевской виллы в Риме на фоне напряженной борьбы за наследство со своими приемными детьми. Об этом пишет New Yokr Post.

В четверг, 20 апреля, карабинеры явились к аристократке, ранее известной как американская актриса Рита Карпентер, чтобы выполнить решение суда Рима и выселить ее с виллы, принадлежащей роду ее мужа Бонкомпаньи-Людовизи. Причиной выселения стал ненадлежащий уход за историческим зданием "Вилла Аврора". Одна из стен обрушилась и заблокировала проезд на близлежащей улице.

В январе этого года суд Рима вынес решение о выселении всех жильцов дома до среды, 19 апреля. Если жильцы не выполнят это требование, то полиция выселит их в четверг, 20 апреля. Кроме того, сотрудники полиции должны поменять замки, а мебель и документы, оставшиеся в доме, уничтожить.

Вилла Аврора стоимостью в $533 млн Фото: New York Post

Рита Дженретте Бонкомпаньи Людовизи ранее защищала свое право на проживание в вилле стоимостью в $533 млн, которая осталась ей после смерти мужа в 2018 году. Она утверждала, что вместе с мужем, чей род проживал в здании с XVII века, они реставрировали здание. Рита Карпентер считает решение о выселении несправедливым и неожиданным, особенно учитывая, что потолок одной из комнат был расписан Караваджо.

"Какой жестокий конец моей прекрасной жизни с моим любимым Николо", — сказала Рита Людовизи.

Потолок одной из комнат был расписан Караваджо Фото: New York Post

Аристократка рассказала, что пыталась договориться с детьми своего покойного мужа, и назвала выселение "неожиданным и несправедливым". Людовизи и ее пасынки в течение пяти лет вели спор за дом. Дети утверждали, что их дед хотел, чтобы они унаследовали дом, и что их покойный отец жестоко обращался с ними и неправильно распорядился своим состоянием.

Людовизи унаследовала дом после свадьбы с принцем Николо фон Бонкомпаньи Людовизи в 2009 году и была указана в его завещании как наследница.

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