В Італії принцеса ризикує залишитися без даху над головою через суперечку з прийомними дітьми

Ріта Дженретте Бонкомпані Людовізі захищала своє право на проживання у віллі вартістю $533 млн, яка залишилася їй після смерті чоловіка у 2018 році. Однак у січні цього року суд Риму ухвалив рішення про виселення всіх мешканців будинку.

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Італійська принцеса Ріта Дженретте Бонкомпані Людовізі, яка народилася в Техасі, найближчим часом буде виселена зі своєї королівської вілли в Римі на тлі напруженої боротьби за спадщину зі своїми прийомними дітьми. Про це пише New Yokr Post.

У четвер, 20 квітня, карабінери навідалися до аристократки, раніше відомої як американська актриса Ріта Карпентер, щоб виконати рішення суду Риму і виселити її з вілли, що належить роду її чоловіка Бонкомпані-Людовізі. Причиною виселення став неналежний догляд за історичною будівлею "Вілла Аврора". Одна зі стін завалилася та заблокувала проїзд на прилеглій вулиці.

У січні цього року суд Риму ухвалив рішення про виселення всіх мешканців будинку до середи, 19 квітня. Якщо мешканці не виконають цієї вимоги, то поліція виселить їх у четвер, 20 квітня. Крім того, співробітники поліції повинні поміняти замки, а меблі та документи, що залишилися в будинку, знищити.

Вілла Аврора вартістю $533 млн Фото: New York Post

Ріта Дженретте Бонкомпані Людовізі раніше захищала своє право на проживання у віллі вартістю $533 млн, яка залишилася їй після смерті чоловіка у 2018 році. Вона стверджувала, що разом із чоловіком, чий рід мешкав у будівлі з XVII століття, вони реставрували будівлю. Ріта Карпентер вважає рішення про виселення несправедливим і несподіваним, особливо з огляду на те, що стеля однієї з кімнат була розписана Караваджо.

"Який жорстокий кінець мого прекрасного життя з моїм коханим Ніколо", — сказала Ріта Людовізі.

Стеля однієї з кімнат була розписана Караваджо Фото: New York Post

Аристократка розповіла, що намагалася домовитися з дітьми свого покійного чоловіка і назвала виселення "несподіваним і несправедливим". Людовізі та її пасинки протягом п'яти років вели суперечку за будинок. Діти стверджували, що їхній дід хотів, щоб вони успадкували будинок, і що їхній покійний батько жорстоко поводився з ними й неправильно розпорядився своїм станом.

Людовізі успадкувала будинок після весілля з принцом Ніколо фон Бонкомпані Людовізі у 2009 році й була вказана в його заповіті як спадкоємиця.

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