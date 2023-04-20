"Становится все хуже": у Путина был "нервный срыв" после замены лекарства от рака, — СМИ (видео)

В нескольких российских источниках утверждается, что 70-летнему президенту РФ заменили лекарства, которые он принимает для лечения онкологии, и что у него более серьезное заболевание, чем считает широкая общественность.

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В последние несколько дней появились неподтвержденные слухи о том, что у президента РФ Владимира Путина случился небольшой "нервный срыв", вызванный заменой лекарственных средств, которые применяются для лечения онкологического заболевания. Об этом сообщает The Mirror.

Несколько российских источников утверждают, что 70-летнему Путину заменили лекарства, которые он принимает для лечения онкологии, и что у него более серьезное заболевание, чем считает широкая общественность.

Независимым подтверждениям этих слухов нет, но они обсуждаются в неофициальных медиа.

"Он сейчас проходит третий курс лечения, — заявил аналитик Валерий Соловьев, бывший профессор МГИМО. — Два предыдущих были крайне неудачными".

В Telegram-канале "Генерал СВР", который, предположительно, ведет российский ученый и в котором, как утверждается, публикуются инсайдерские данные из Кремля, появился пост о том, что состояние здоровья Путина ухудшается, он находится под постоянным контролем врачей и старается не слишком отягощать себя государственными делами, несмотря на проблемы его армии в Украине.

Во вторник, 18 апреля, у Путина, возможно, произошел нервный срыв. Сообщается, что вечером президентская охрана услышала странные звуки из комнаты президента. Однако на стук в дверь глава Кремля не отвечал. Спустя семь минут, охрана вызвала дежурных медиков, которые решили войти в помещение.

"Путин сидел на полу возле дивана и истерически плакал. На нем была только мокрая белая футболка, которую он, вероятно, пытался снять и черный носок на правой ноге, рядом лежал разорванный на части подгузник, которыми Путин в последнее время пользуется постоянно", — говорится в публикации.

Президент практически не реагировал на обращения и продолжал плакать навзрыд. Попытки выяснить, что случилось длились 10-15 минут, затем, после консультаций с лечащими врачами Путину медики впрыснули инъекцию, предположительно, с антипсихотическим препаратом.

После этого российскому лидеру полегчало — "его помыли, переодели и уложили в постель", отмечается в посте.

Врачи теряются в догадках, но допускают, что такое состояние президента связано с побочным действием новых препаратов.

"Но вряд ли подобное поведение главы государства во время прямой линии вдохновит граждан России и дальше терпеть режим", — отметил автор поста, добавив, что можно, конечно, обойтись посредством двойника, но тот, как говорит президент, в последнее время "несет пургу", того и глядишь 8 июня с наступающим новым годом поздравит".

Врачи отменили назначенный ранее препарат, который должен был составить основу курса терапии.

В интервью YouTube-каналу "Ищем выход", который ведут журналисты "Эхо Москвы", Валерий Соловей сказал, что Путин не ездил в оккупированные регионы Украины — там был его двойник, "и все об этом знают".

Валерий Соловей — о Владимире Путине

Напомним, что глава страны-агрессора Владимир Путин испугался, что друг Эрдоган его арестует. Согласно выписанному ордеру МКС, Путина могут взять под стражу в 123 странах, которые ратифицировали Римский устав.

Ранее сообщалось, что Эммануэлю Макрону ответили на предложенный "секретный план по Украине" словами о том, что победить Россию можно только военным путем.