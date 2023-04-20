"Стає все гірше": у Путіна був "нервовий зрив" після заміни ліків від раку, — ЗМІ (відео)

У кількох російських джерелах стверджується, що 70-річному президенту РФ замінили ліки, які він приймає для лікування онкології, і що він має більш серйозне захворювання, ніж вважає широка громадськість.

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В останні кілька днів з'явилися непідтверджені чутки про те, що у президента РФ Володимира Путіна трапився невеликий "нервовий зрив", викликаний заміною лікарських засобів, які застосовуються для лікування онкологічного захворювання. Про це повідомляє The Mirror.

Декілька російських джерел стверджують, що 70-річному Путіну замінили ліки, які він приймає для лікування онкології, і що він має більш серйозне захворювання, ніж вважає широка громадськість.

Незалежних підтверджень цих чуток немає, але вони обговорюються у неофіційних російських медіа.

"Він зараз проходить третій курс лікування, — заявив аналітик Валерій Соловей, колишній професор МДІМВ. — Два попередні були вкрай невдалими".

У Telegram-каналі "Генерал СЗР", який, ймовірно, веде російський вчений і в якому, як стверджується, публікуються інсайдерські дані з Кремля, з'явився пост про те, що стан здоров'я Путіна погіршується, він перебуває під постійним контролем лікарів і намагається не дуже обтяжувати себе державними справами, незважаючи на проблеми його армії в Україні.

У вівторок, 18 квітня, у Путіна, можливо, стався нервовий зрив. Повідомляється, що увечері президентська охорона почула дивні звуки із кімнати президента. Однак на стукіт у двері глава Кремля не відповідав. Через сім хвилин охорона викликала чергових медиків, які вирішили увійти до приміщення.

"Путін сидів на підлозі біля дивана й істерично плакав. На ньому була тільки мокра біла футболка, яку він, ймовірно, намагався зняти, і чорна шкарпетка на правій нозі, поряд лежав розірваний на частини підгузок, якими Путін останнім часом користується постійно", — йдеться у публікації.

Президент практично не реагував на звернення і продовжував плакати навзрид. Спроби з'ясувати, що трапилося, тривали 10-15 хвилин, потім, після консультацій з лікарями медики впорснули Путіну ін'єкцію, ймовірно, з антипсихотичним препаратом.

Після цього російському лідеру полегшало — "його помили, перевдягнули і поклали в ліжко", наголошується в пості.

Лікарі губляться у здогадах, але припускають, що такий стан президента пов'язаний із побічною дією нових препаратів.

"Але навряд чи подібна поведінка голови держави під час прямої лінії надихне громадян Росії і далі терпіти режим", — зазначив автор посту, додавши, що можна, звичайно, обійтися за допомогою двійника, але той, як каже президент, останнім часом "говорить нісенітниці", тільки й дивись 8 червня з новим роком привітає".

Лікарі відмінили призначений раніше препарат, який мав скласти основу курсу терапії.

В інтерв'ю YouTube-каналу "Шукаємо вихід", який ведуть журналісти "Эхо Москвы", Валерій Соловей сказав, що Путін не їздив до окупованих регіонів України — там був його двійник, "і всі про це знають".

Валерій Соловей — про Володимира Путіна

Нагадаємо, що голова держави-агресора Володимир Путін злякався, що друг Ердоган його заарештує. Згідно з виписаним ордером МКС, Путіна можуть взяти під варту у 123 країнах, які ратифікували Римський статут.

Раніше повідомлялося, що Емманюелю Макрону відповіли на запропонований "таємний план щодо України" словами про те, що перемогти Росію можна лише військовим шляхом.