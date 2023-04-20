Весит как 5-летний мальчик: в США показали как выглядит один из самых толстых котов (фото)

Вес кота Патчиса составляет чуть более 18 килограммов, что делает его одним из самых тяжелых котов в мире, когда-либо зарегистрированных. Ему была назначена специальная диета и физические упражнения, чтобы помочь сбросить вес.

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В Ричмонде, штат Вирджиния (США), коту по кличке Патчис отыскали новую семью. Животное спасли от пагубного влияния предыдущего владельца. Об этом рассказывает Daily Mail.

Вес кота составляет 40,3 фунта (чуть более 18 кг), что делает его одним из самых тяжелых котов в мире, когда-либо зарегистрированных. Это примерно столько же, сколько весит среднестатистический пятилетний мальчик.

В приюте "Richmond Animal Care and Control" сообщили, что Патчису была назначена специальная диета и физические упражнения, чтобы помочь ему сбросить вес.

Издание отмечает, что кот, которому уже восемь лет, набрал избыточный вес вследствие чрезмерного употребления нездоровой пищи. Что бы поднять животное понадобилось два человека.

Сотрудники приюта сообщили, что кот обрел новую семью Фото: коллаж Фокус

Сотрудники службы контроля и содержания животных Ричмонда разместили сообщение о поиске нового дома для толстого кота в Facebook.

"Проснулись ли вы сегодня подумав: "Давайте усыновим самого большого кота, которого все когда-либо видели"? Если да, то у нас есть кот для вас", — написали работники приюта.

Всех заинтересованных и готовых взять на себя обязательство помочь Патчису достичь безопасного и здорового вес попросили присылать заявки с информацией о своем доме. В сообщении говорится, что коту прописали особую диету и план упражнений. Животному сделали кастрацию и чипирование.

Приют также поделился фотографиями, на которых видно, насколько толстым является кот Фото: Facebook/Richmond Animal Care and Control

Приют также поделился фотографиями, на которых видно, насколько толстым является кот. Его задняя часть достигла огромных 25 см в пояснице.

Через несколько дней сотрудники приюта сообщили, что Патчис обрел новую семью.

Ранее Фокус писал, что потерявшийся попугай вернулся домой благодаря тому, что начал говорить с людьми на вечеринке. Он начал выкрикивать слова и фразы, после чего его заметили и отнесли в дом. Позже они связались с владельцем птицы Брентом Чедвеллом.

Также сообщалось, что в Великобритании кошка случайно сожгла дом женщины. Таш Лайалл наслаждалась выходным днем после работы когда в доме вспыхнул пожар. Девушка считает, что одна из ее кошек опрокинула свечу.