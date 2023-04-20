Важить як 5-річний хлопчик: у США показали як виглядає один із найтовстіших котів (фото)

Вага кота Патчіса становить трохи більше ніж 18 кілограмів, що робить його одним із найважчих котів у світі, коли-небудь зареєстрованих. Йому було призначено спеціальну дієту та фізичні вправи, щоб допомогти скинути вагу.

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У Річмонді, штат Вірджинія (США), коту на прізвисько Патчіс відшукали нову родину. Тварину врятували від згубного впливу попереднього власника. Про це розповідає Daily Mail.

Вага кота складає 40,3 фунта (трохи більше ніж 18 кг), що робить його одним із найважчих котів у світі, коли-небудь зареєстрованих. Це приблизно стільки, скільки важить середньостатистичний п'ятирічний хлопчик.

У притулку "Richmond Animal Care and Control" повідомили, що Патчісу було призначено спеціальну дієту та фізичні вправи, щоб допомогти йому скинути вагу.

Видання зазначає, що кіт, якому вже вісім років, набрав зайву вагу внаслідок надмірного вживання нездорової їжі. Щоб підняти тварину знадобилося двоє людей.

Співробітники притулку повідомили, що кіт знайшов нову родину Фото: колаж Фокус

Співробітники служби контролю та утримання тварин Річмонда розмістили повідомлення про пошук нового будинку для товстого кота у Facebook.

"Чи прокинулися ви сьогодні, подумавши: "Усиновімо найбільшого кота, якого всі коли-небудь бачили"? Якщо так, то у нас є кіт для вас", — написали працівники притулку.

Усіх зацікавлених і готових взяти на себе зобов'язання допомогти Патчісу досягти безпечної та здорової ваги попросили надсилати заявки з інформацією про свій будинок. У повідомленні йдеться, що коту прописали особливу дієту та план вправ. Тварині зробили кастрацію та чипування.

Притулок також поділився фотографіями, на яких видно, наскільки товстим є кіт Фото: Facebook/Richmond Animal Care and Control

Притулок також поділився фотографіями, на яких видно, наскільки товстим є кіт. Його задня частина досягла величезних 25 см у попереку.

Через кілька днів співробітники притулку повідомили, що Патчіс знайшов нову родину.

Раніше Фокус писав, що папуга, що загубився, повернувся додому завдяки тому, що почав говорити з людьми на вечірці. Він почав вигукувати слова та фрази, після чого його помітили та віднесли до будинку. Пізніше вони зв'язалися із власником птаха Брентом Чедвеллом.

Також повідомлялося, що у Великій Британії кішка випадково спалила будинок жінки. Таш Лайалл насолоджувалася вихідним днем після роботи, коли в будинку спалахнула пожежа. Дівчина вважає, що одна з її кішок перекинула свічку.