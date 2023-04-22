Шри-Ланка хочет продать Китаю 100 тысяч обезьян из-за миллиардных долгов: зоозащитники против

Правительство назначило комитет для изучения возможности отправить уникальных макак в китайские зоопарки. Зоозащитники утверждают, что в Китае всего 18 зоопарков, и животные скорее попадут в рестораны или лаборатории.

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Правительство Шри-Ланки из-за долгов рассматривает возможность продажи более 100 тысяч обезьян Китаю. Эта инициатива вызвала волну возмущения у зоозащитников, которые не верят, что цейлонские макаки действительно попадут в зоопарки. Об этом написали журналисты The Telegraph 20 апреля.

В среду, 19 апреля, правительство Шри-Ланки объявило о назначении комитета, что будет изучать возможность отправки местных уникальных макаков в китайские зоопарки. Однако в демонстрацию обезьян в зоопарках защитники не поверили, потому что в Китае их всего 18. Теоретически в каждом из них должны разместить около 5 тысяч животных.

Один из ведущих экологов Шри-Ланки Наянака Ранвелл считает, что цейлонские макаки могут оказаться в ресторанах. Четыре местных природоохранных организации подписали совместное заявление. Они предположили, что обезьяны могут попасть в китайские медицинские испытательные учреждения. Активисты объяснили свое предположение тем, что "потенциальный доход от такой торговли был бы гораздо больше".

Также зоозащитники переживают, что продажа животных приведет к уничтожению популяции макак на Шри-Ланке. По данным СМИ, в настоящее время в стране проживают от 200 тысяч до 3 млн таких обезьян.

Продажу животных осудили и чиновники, в частности, член Объединенной национальной партии Шри-Ланки Навин Диссанаяке назвал ее "гадостью".

Он рассказал, что посольство Китая отрицало просьбу любого государственного департамента отправить обезьян. Парламентарий Бандула Гунавардане заявил, что массовый экспорт макак обсуждался не с правительством, а с китайской компанией.

Журналисты передали, что валютные резервы Шри-Ланки сейчас составляют около £400 млн. Эта сумма меньше ежемесячных расходов страны на импорт топлива. Правительство задолжало Китаю уже около £5,7 млрд.

Напомним, командир тактической группы аэроразведки Вооруженных сил Украины Роберт Бровди с позывным "Мадяр" анонсировал исчезновение "мавиков". В ближайшее время, по его словам, Китай запретит DJI продавать дроны всем странам мира.

Недавно СМИ со ссылкой на секретный отчет американской разведки сообщили о создании Китаем кибероружия. Оно будет способно влиять на вражеские спутники во время войны.