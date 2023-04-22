Шрі-Ланка хоче продати Китаю 100 тисяч мавп через мільярдні борги: зоозахисники проти

Уряд призначив комітет для вивчення можливості відправити унікальних макак у китайські зоопарки. Зоозахисники стверджують, що у Китаї всього 18 зоопарків, і тварини скоріше потраплять у ресторани чи лабораторії.

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Уряд Шрі-Ланки через борги розглядає можливість продажу понад 100 тисяч мавп Китаю. Ця ініціатива викликала хвилю обурення у зоозахисників, які не вірять, що цейлонські макаки дійсно потраплять у зоопарки. Про це написали журналісти The Telegraph 20 квітня.

У середу, 19 квітня, уряд Шрі-Ланки оголосив про призначення комітету, що вивчатиме можливість відправлення місцевих унікальних макак у китайські зоопарки. Однак у демонстрацію мавп в зоопарках захисники не повірили, бо в Китаї всього їх 18. Теоретично у кожному з них мали б розмістити близько 5 тисяч тварин.

Один з провідних екологів Шрі-Ланки Наянака Ранвелл вважає, що цейлонські макаки можуть опинитись у ресторанах. Чотири місцеві природоохоронні організації підписали спільну заяву. Вони припустили, що мавпи можуть потрапити до китайських медичних випробовувальних установ. Активісти пояснили своє припущення тим, що "потенційний дохід від такої торгівлі був би набагато більшим".

Також зоозахисники хвилюються, що продаж тварин призведе до знищення популяції макак на Шрі-Ланці. За даними ЗМІ, нині в країні проживають від 200 тисяч до 3 млн таких мавп.

Продаж тварин засудили й чиновники, зокрема член Об’єднаної національної партії Шрі-Ланки Навін Діссанаяке назвав його "гидотою".

Він розповів, що посольство Китаю заперечило прохання будь-якого державного департаменту відправити мавп. Парламентар Бандула Гунавардане заявив, що масовий експорт макак обговорювався не з урядом, а з китайською компанією.

Журналісти передали, що валютні резерви Шрі-Ланки нині складають близько £400 млн. Ця сума менша за щомісячні витрати країни на імпорт палива. Уряд заборгував Китаю вже близько £5,7 млрд.

Нагадаємо, командир тактичної групи аеророзвідки Збройних Сил України Роберт Бровді з позивним "Мадяр" анонсував зникнення "мавіків". Найближчим часом, за його словами, Китай заборонить DJI продавати дрони усім країнам світу.

Нещодавно ЗМІ з посиланням на секретний звіт американської розвідки повідомили про створення Китаєм кіберзброї. Вона нібито буде здатна впливати на ворожі супутники під час війни.