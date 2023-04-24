"Заступила на службу": собака помогает пожарным вычислить поджигателей (фото)

Собака по кличке Гидди шесть недель тренировалась с куратором, после чего стала полноценным членом команды спасателей. Животное будет помогать сотрудникам отдела пожарных расследований и предотвращения пожаров находить причины возгораний и даже выслеживать людей, стоящих за ними.

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Кокер-спаниель Гидди стала последним пополнением в рядах пожарной службы Уэст-Мидлендс (Великобритания). Животное будет помогать в поисках поджигателей. Об этом рассказывает Wales Online.

11-месячная собака обучена искать следы катализаторов в сгоревших зданиях, помогая сотрудникам отдела пожарных расследований и предотвращения пожаров находить причины возгораний и даже выслеживать людей, стоящих за ними.

Гидди, сменившая на этом посту своего предшественника по кличке Кай после его смерти в прошлом месяце, оснащена специальным защитным комплектом для собак и термостойкими ботинками, защищающими ее лапы от попадания на горячий пепел.

Животное шесть недель тренировалась с куратором, начальником караула Алексом Доу, и теперь живет с ним полный рабочий день.

"Гидди будет выявлять улики на местах пожаров. Она поможет привлечь к ответственности преступников, которые намеренно устраивают пожары. У нее удивительный характер, он такой спокойный и послушный. Хотя наши дети уже выросли, мы все очень рады видеть ее у себя дома. Она начинала как служебная собака, поэтому первоочередной задачей будет научить ее быть домашним любимцем", — рассказал Доу.

Животное шесть недель тренировалась с куратором, начальником караула Алексом Доу Фото: Wales Online

Мэтт Линг, начальник станции и руководитель отдела пожарных расследований и профилактики, отметил, что Гидди уже демонстрирует, что станет ценным членом команды.

Региональный дрессировщик пожарных собак Дейв Косс из пожарно-спасательной службы Ноттингемшира руководил подготовкой.

"Гидди и Алекс учились с самого начала и до конца. Они проделали огромную работу, чтобы дойти до этого момента. Теперь, как и после сдачи экзамена по вождению, они будут продолжать учиться, пока работают в поле", — рассказал Косс.

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