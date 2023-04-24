"Заступив на службу": собака допомагає пожежникам виявити паліїв (фото)

Собака на прізвисько Гідді шість тижнів тренувався з куратором, після чого став повноцінним членом команди рятувальників. Тварина допомагатиме співробітникам відділу пожежних розслідувань та запобігання пожежам знаходити причини загорянь і навіть відстежувати людей, які стоять за ними.

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Кокер-спаніель Гідді став останнім поповненням у лавах пожежної служби Вест-Мідлендс (Великобританія). Тварина допомагатиме у пошуках паліїв. Про це розповідає Wales Online.

11-місячний собака навчений шукати сліди каталізаторів у згорілих будівлях, допомагаючи співробітникам відділу пожежних розслідувань та запобігання пожежам знаходити причини загорянь і навіть відстежувати людей, які стоять за ними.

Гідді, яка змінила на цій посаді свого попередника на прізвисько Кай після його смерті минулого місяця, оснащена спеціальним захисним комплектом для собак і термостійкими черевиками, що захищають її лапи від попадання на гарячий попіл.

Тварина шість тижнів тренувалася з куратором, начальником варти Алексом Доу, і тепер живе з ним повний робочий день.

"Гідді виявлятиме докази на місцях пожеж. Вона допоможе притягти до відповідальності злочинців, які навмисно влаштовують пожежі. У неї дивовижний характер, він такий спокійний і слухняний. Хоча наші діти вже виросли, ми всі дуже раді бачити її вдома. Вона починала як службовий собака, тому першочерговим завданням буде навчити її бути домашньою улюбленицею", — розповів Доу.

Тварина шість тижнів тренувалася з куратором, начальником варти Алексом Доу Фото: Wales Online

Метт Лінг, начальник станції та керівник відділу пожежних розслідувань та профілактики, зазначив, що Гідді вже демонструє, що стане цінним членом команди.

Регіональний дресирувальник пожежних собак Дейв Косс із пожежно-рятувальної служби Ноттінгемшира керував підготовкою.

"Гідді та Алекс навчалися з самого початку і до кінця. Вони проробили величезну роботу, щоб дійти до цього моменту. Тепер, як і після складання іспиту з водіння, вони продовжуватимуть навчатися, поки працюють у полі", — розповів Косс.

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