Палестинец въехал в толпу возле рынка в Иерусалиме, пять человек ранены (видео)

Водитель автомобиля, протаранивший группу людей, оказался отцом пятерых детей с психическими проблемами. Во время происшествия он был застрелен.

Related video

В понедельник, 24 апреля, пять человек получили ранения в результате автомобильного тарана возле рынка Махане-Йехуда в Иерусалиме. Водителя автомобиля застрелил гражданский. Об этом пишет The times of Israel.

Нападение произошло за пределами открытого рынка Махане-Йехуда, популярного места, где обычно много покупателей. В понедельник днем ​​площадь была заполнена людьми в преддверии Дня памяти, когда закрывается большинство магазинов.

На любительских видеозаписях видно, как вооруженный гражданский стреляет в окно автомобиля в то время, как на капоте лежит раненый. Несколько других жертв были замечены разбросанными по улице.

Водителем оказался 39-летний палестинец Хатем Наджма, отец пятерых детей из Восточного Иерусалима. У него были проблемы с психическим здоровьем.

"Гражданин, который был свидетелем происшествия и находился недалеко от места происшествия, застрелил и нейтрализовал террориста, после чего была констатирована смерть" – говорится в сообщении полиции.

Медики оказали помощь пяти людям на месте происшествия, в том числе пожилому мужчине в тяжелом состоянии. Позже ему сделали операцию по поводу сочетанных травм, и врачи продолжают бороться за его жизнь.

30-летняя женщина находится в больнице в состоянии средней степени тяжести с травмами конечностей, и ей, вероятно, также потребуется операция. 50-летний мужчина и двое мужчин в возрасте 25 лет получили более легкие травмы.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее терактом

"Несколько минут назад недалеко отсюда была совершена еще одна попытка убийства граждан Израиля. Эта террористическая атака напоминает нам о том, что Земля Израиля и Государство Израиль были приобретены через многие невзгоды", — сказал Нетаньяху во время церемонии накануне Дня памяти в близлежащем мемориальном центре Яд Лебаним.

Израиль будет отмечать День памяти солдат, жертв террора и других лиц, начиная с вечера понедельника, 24 апреля, накануне Дня независимости, который отмечается во вторник вечером, когда эмоции и напряженность часто накаляются.

Напомним, 7 апреля в Тель-Авиве автомобиль протаранил толпу туристов на набережной, в результате чего был убит гражданин Италии в возрасте 30 лет и семь человек получили ранения. В итоге полиция застрелила террориста, чья машина перевернулась.

29 марта в израильском городе Бней-Брак, который находится недалеко от Тель-Авива, произошел третий на неделю теракт. Вооруженный штурмовой винтовкой стрелок открыл огонь по местным жителям, известно о пятерых погибших.