Палестинець в'їхав у натовп біля ринку в Єрусалимі, п'ятеро людей поранено (відео)

Водій автомобіля, який протаранив групу людей, виявився батьком п'ятьох дітей із психічними проблемами. Під час події його було застрелено.

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У понеділок, 24 квітня, п'ятеро людей отримали поранення внаслідок автомобільного тарана біля ринку Махане-Єгуда в Єрусалимі. Водія автомобіля застрелив цивільний. Про це пише The times of Israel.

Напад стався за межами відкритого ринку Махане-Єгуда, популярного місця, де зазвичай багато покупців. У понеділок вдень площа була заповнена людьми напередодні Дня пам'яті, коли закривається більшість магазинів.

На аматорських відеозаписах видно, як озброєний цивільний стріляє у вікно автомобіля в той час, як на капоті лежить поранений. Кілька інших жертв були помічені розкиданими по вулиці.

Водієм виявився 39-річний палестинець Хатем Наджма, батько п'ятьох дітей зі Східного Єрусалиму. Він мав проблеми з психічним здоров'ям.

"Громадянин, який був свідком події та знаходився неподалік місця події, застрелив і нейтралізував терориста, після чого було констатовано смерть" – йдеться у повідомленні поліції.

Медики надали допомогу п'ятьом людям на місці події, зокрема літньому чоловікові у тяжкому стані. Пізніше йому зробили операцію з приводу поєднаних травм, і лікарі продовжують виборювати його життя.

30-річна жінка перебуває у лікарні в стані середнього ступеня тяжкості з травмами кінцівок, і їй, ймовірно, також потрібна операція. 50-річний чоловік та двоє чоловіків віком 25 років отримали легші травми.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу назвав те, що сталося, терактом

"Кілька хвилин тому недалеко звідси була здійснена ще одна спроба вбивства громадян Ізраїлю. Ця терористична атака нагадує нам про те, що Землю Ізраїлю і Державу Ізраїль було отримано через багато негараздів", — сказав Нетаньягу під час церемонії напередодні Дня пам'яті в прилеглому меморіальному центрі Яд Лебанім.

Ізраїль відзначатиме День пам'яті солдатів, жертв терору та інших осіб, починаючи з вечора понеділка, 24 квітня, напередодні Дня незалежності, який відзначають у вівторок ввечері, коли емоції та напруженість часто загострюються.

Нагадаємо, 7 квітня в Тель-Авіві автомобіль протаранив натовп туристів на набережній, внаслідок чого було вбито громадянина Італії у віці 30 років і семеро людей отримали поранення. У результаті поліція застрелила терориста, машина якого перекинулася.

29 березня в ізраїльському місті Бней-Брак, яке розташоване неподалік Тель-Авіва, стався третій на тиждень теракт. Озброєний штурмовою гвинтівкою стрілець відкрив вогонь по місцевих жителях, відомо про п'ятьох загиблих.