В зоопарке Британии ищут работников, которые будут отпугивать надоедливых чаек

В зоопарке объясняют, что любят всех живых существ, но чайки настолько обнаглели, что бесцеремонно воруют еду у посетителей и у животных.

Related video

В Великобритании зоопарк Blackpool объявил о необычной вакансии — "отпугивателе чаек". Объявление разместили на сайте зоопарка.

Отмечается, что у учреждения есть несколько вакансий для людей, которые согласятся переодеться в специальные костюмы и отпугивать чаек.

К кандидатам на должность предъявляются следующие требования: быть клиентоориентированным, дружелюбным, энергичным, гибким и готовым носить костюм птицы.

В зоопарке отмечают, что любят всех живых существ, но чайки просто обнаглели, потому что дерзко воруют еду у посетителей учреждения, а также хватают ее из вольеров других животных.

"Нам нужно сделать все возможное, чтобы держать чаек подальше от мест, где находятся посетители зоопарка", — говорится в объявлении.

Напомним, что в Канаде домашняя минисвинка ошеломила владельцев своими размерами, когда выросла. Эстер (так назвали свинку) из малыша весом в полтора килограмма превратилась в 175-килограммовую тушку.

Правительство Шри-Ланки изучает возможность продать Китаю из-за долгов более 100 тысяч обезьян. Эта инициатива вызвала волну возмущения у зоозащитников, которые не верят, что цейлонские макаки действительно попадут в зоопарки.