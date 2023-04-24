У зоопарку Британії шукають працівників, які відлякуватимуть надокучливих чайок

У зоопарку пояснюють, що люблять усіх живих істот, але чайки настільки знахабніли, що безцеремонно крадуть їжу у відвідувачів і у тварин.

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У Великій Британії зоопарк Blackpool оголосив про незвичайну вакансію — "відлякувача чайок". Оголошення розмістили на сайті зоопарку.

Зазначається, що заклад має кілька вакансій для людей, які погодяться перевдягтися в спеціальні костюми та відлякувати чайок.

До кандидатів на посаду висувають такі вимоги: бути клієнтоорієнтованими, приязними, енергійними, гнучкими та готовими носити костюм птаха.

У зоопарку наголошують, що люблять всіх живих істот, але чайки просто знахабніли, бо зухвало крадуть їжу у відвідувачів закладу, а також цуплять її з вольєрів інших тварин.

"Нам потрібно зробити все можливе, щоб тримати чайок подалі від місць, де перебувають відвідувачі зоопарку", — йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, що в Канаді домашня мінісвинка приголомшила власників своїми розмірами, коли виросла. Естер (так назвали свинку) з малюка вагою півтора кілограма перетворитися на 175-кілограмову тушку.

Уряд Шрі-Ланки вивчає можливість продати Китаю через борги понад 100 тисяч мавп. Ця ініціатива викликала хвилю обурення в зоозахисників, які не вірять, що цейлонські макаки дійсно потраплять у зоопарки.