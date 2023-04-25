Готовимся к худшему сценарию: президент Еврокомиссии заговорила об угрозе для инфраструктуры ЕС

Сейчас Брюссель совместно с НАТО, по словам Урсулы фон дер Ляйен, работает над общей программой стресс-тестирования критической инфраструктуры стран Европы, включая объектов энергетики.

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Критическая инфраструктура Европейского Союза находится под угрозой и готовится к "худшему сценарию". Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

Такое заявление фон дер Ляйен сделала, выступая на саммите лидеров правительства по вопросам оффшорной ветроэнергетики в Северном море.

По словам президента Еврокомиссии, сейчас ЕС совместно с НАТО работает над общей программой стресс-тестирования критической инфраструктуры стран Европы, для подготовки к возможному плохому сценарию. Также НАТО с Евросоюзом создали общую целевую группу для исследования возможных угроз для ключевых секторов инфраструктуры, включая энергетику.

Урсула фон дер Ляйен пообещала предоставить результаты этих исследований на встрече лидеров стран Евросоюза, запланированной на июль 2023 года.

Напомним, 19 апреля, по результатам журналистского расследования стало известно, что Россия, возможно, готовит диверсии против ветровых электростанций, газопроводов и кабелей связи в Европе. Поводом для расследования послужило большое количество российских военных и гражданских кораблей в водах вокруг Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции, которые изучали дно моря.

Также, по информации аналитической компании Ember, страны Европы, отказавшись от газа и угля из России, не только не пострадали, но и смогли нарастить запасы возобновляемой энергии, что позволило сэкономить почти $15 млрд.