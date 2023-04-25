Готуємось до найгіршого сценарію: президентка Єврокомісії заговорила про загрозу для інфраструктури ЄС

Наразі Брюссель спільно з НАТО, за словами Урсули фон дер Ляєн, працює над спільною програмою стрес-тестування критичної інфраструктури країн Європи, що враховує об'єкти енергетики.

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Критична інфраструктура Європейського Союзу перебуває під загрозою та готується до "найгіршого сценарію". Про це у понеділок, 24 квітня, повідомила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Reuters.

Таку заяву фон дер Ляєн зробила, виступаючи на саміті лідерів уряду з питань офшорної вітроенергетики у Північному морі.

За словами президентки Єврокомісії, зараз ЄС спільно з НАТО працює над спільною програмою стрес-тестування критичної інфраструктури країн Європи для підготовки до можливого поганого сценарію. Також НАТО з Євросоюзом створили спільну цільову групу для дослідження можливих загроз ключовим секторам інфраструктури, що враховують енергетику.

Урсула фон дер Ляєн пообіцяла надати результати цих досліджень на зустрічі лідерів країн Євросоюзу, що запланована на липень 2023 року.

Нагадаємо, 19 квітня, за результатами журналістського розслідування, стало відомо, що Росія, можливо, готує диверсії проти вітрових електростанцій, газопроводів і кабелів зв'язку в Європі. Приводом для розслідування стала велика кількість російських військових та цивільних кораблів у водах навколо Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції, що вивчали дно моря.

Також, за інформацією аналітичної компанії Ember, країни Європи, відмовившись від газу та вугілля з Росії, не лише не постраждали, а й змогли наростити запаси відновлюваної енергії, що дозволило заощадити майже $15 млрд.