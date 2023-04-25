"Достали шутки про коротышек": в США набирает популярность операция по удлинению ног (видео)

Четырехчасовая операция стоит 75 000 долларов и обычно не покрывается страховкой. Она включает в себя разрезание бедренных костей в каждой ноге и установку стержней внутри них, которые дистанционно наращиваются.

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Врачи сообщают, что операция по удлинению ног становится все более популярной среди мужчин в США. Об этом пишет Sky News.

Хирург из Калифорнии Шахаб Махбубиан приобрел большую популярность за последние пять лет. Среди его пациентов даже есть мужчины в возрасте от 60 до 65 лет. По его словам, в этом году он планирует провести 50 операций по удлинению конечностей, что в два раза больше, чем три года назад.

"Ко мне приходят даже 60-65-летние мужчины, чтобы пройти процедуру. Это просто не прекращается. Шутки про "коротышек" продолжаются, и они чувствуют себя неполноценными", — сказал он.

Шахаб Махбубиан со своим пациентом до операции и после нее Фото: NBC News

Четырехчасовая операция стоимостью 75 000 долларов, которая обычно не покрывается страховкой, включает в себя разрезание бедренных костей в каждой ноге и установку стержней внутри них. Затем в течение следующих трех-четырех месяцев стержни удлиняются на 1 миллиметр в день с помощью внешнего пульта дистанционного управления. На стержнях вырастает новая кость, после чего его удаляют хирургическим путем.

Процесс разделения двух костей называют "отвлечением". Пациентам, проходящим данную процедуру, также предоставляют инструкции о том, как использовать устройство для удлинения конечностей и правильно ухаживать за ним.

Операция по удлинению конечностей — это процедура, которая увеличивает длину костей рук или ног и применяется для лечения дисплазии скелета, проблем с ростом костей и неравномерности длины конечностей. Она стоит тысячи долларов, а восстановительный процесс может занять несколько месяцев.

Ранее Фокус писал, что в Китае парень нашел потерянный беспроводной наушник в желудке. Сяоюн включил музыку, чтобы найти его, и был потрясен, когда услышал приглушенный звук из своего тела.

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