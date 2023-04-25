"Дістали жарти про коротунів": у США набирає популярності операція з подовження ніг (відео)

Чотиригодинна операція коштує 75 000 доларів і зазвичай не покривається страховкою. Вона враховує розрізання стегнових кісток у кожній нозі та встановлення стрижнів усередині них, які дистанційно нарощуються.

Related video

Лікарі повідомляють, що операція з подовження ніг стає дедалі популярнішою серед чоловіків у США. Про це пише Sky News.

Хірург із Каліфорнії Шахаб Махбубіан набув великої популярності за останні п'ять років. Серед його пацієнтів навіть є чоловіки віком від 60 до 65 років. За його словами, цього року він планує провести 50 операцій з подовження кінцівок, що вдвічі більше, ніж три роки тому.

"До мене приходять навіть 60-65-річні чоловіки, щоб пройти процедуру. Це просто не припиняється. Жарти про "коротунів" продовжуються, і вони почуваються неповноцінними", — сказав він.

Шахаб Махбубіан зі своїм пацієнтом до операції та після неї Фото: NBC News

Чотиригодинна операція вартістю 75 000 доларів, яка зазвичай не покривається страховкою, враховує розрізання стегнових кісток у кожній нозі та встановлення стрижнів усередині них. Потім протягом наступних трьох-чотирьох місяців стрижні подовжуються на 1 міліметр на день за допомогою зовнішнього пульта дистанційного керування. На стрижнях виростає нова кістка, після чого його видаляють хірургічним шляхом.

Процес поділу двох кісток називають "відволіканням". Пацієнтам, які проходять цю процедуру, також надають інструкції про те, як використовувати пристрій для подовження кінцівок і правильно доглядати за ним.

Операція з подовження кінцівок — це процедура, яка збільшує довжину кісток рук або ніг і застосовується для лікування дисплазії скелета, проблем зі зростанням кісток та нерівномірності довжини кінцівок. Вона коштує тисячі доларів, а відновлювальний процес може тривати кілька місяців.

Раніше Фокус писав, що в Китаї хлопець знайшов втрачений бездротовий навушник у шлунку. Сяоюн увімкнув музику, щоб знайти його, і був приголомшений, коли почув приглушений звук зі свого тіла.

Також повідомлялося, що медсестра з силою кинула дитину в ліжечко обличчям донизу. 29-річна Аманда Берк була звинувачена в тому, що наразила життя новонародженого на небезпеку. Жінку заарештували та звільнили з роботи.