Глупая кража: мужчина, которого приговорили к 150 годам лишения свободы, отсидит только 12

Джаред Стивенс получил 150-летний срок заключения после того, как попытался выйти из магазина с ноутбуком, не заплатив за него. Когда на место преступления приехала полиция, мужчина смотрел ролики интимного характера.

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В США 32-летний Джаред Стивенс, совершивший глупую кражу ноутбука и приговоренный в результате к 150 годам лишения свободы, получит второй шанс на жизнь вне тюрьмы. Об этом рассказывает Yahoo News.

Адвокат заключенного и прокуроры штата рассказали о соглашении, которое позволит американцу значительно сократить срок пребывания в тюрьме Флориды. Мужчина уже отбыл 10 лет заключения. Следующие 2 года испытательного срока он должен провести в психиатрических лечебницах, после чего получит право переехать в Аризону, где сможет жить с семьей.

Издание отмечает, что согласно этому графику, американец будет освобожден из тюрьмы в июле 2025 года, на целых 140 лет раньше, чем его первоначальная дата освобождения 4 июля 2166 года, предусмотренная приговором окружного судьи Вероники Диас, который шокировал адвокатов защиты и наблюдателей суда.

Стивенс получил 150-летний срок заключения после того, как вошел в магазин Best Buy в Свитуотере, штат Флорида, и попытался выйти из магазина с ноутбуком, не заплатив за него. Когда его встретили, мужчина достал из рюкзака свой собственный ноутбук и начал смотреть ролики интимного характера, пока не приехала полиция и не арестовала его.

Мужчина уже отбыл 10 лет заключения Фото: Yahoo.News

Первоначально штат предложил сделку — три года тюрьмы. Стивенс, оторванный от семьи, наговорил глупостей в открытом суде и отказывался сотрудничать со своим адвокатом, не согласился. Судья дала ему 150 лет, что намного больше, чем рекомендовало обвинение. Она не стала вдаваться в подробности.

Фань Ли, новый адвокат защиты, в конечном итоге будет вовлечен в это дело, утверждая, что Стивенсу нужна терапия, а не жизнь за решеткой. В то же время семья Стивенса узнала о его аресте. Это привело к тому, что в 24 апреля во время повторного заседания ему был предоставлен второй шанс. Диас больше не ведет это дело. Теперь оно находится в руках окружного судьи Уильяма Алтфилда, который дал понять, что не возражает против смягчения приговора.

О проблемах с психическим здоровьем Стивенса стало известно во время первого судебного заседания. Мужчина сам сообщил суду ложную информацию о том, что ему предъявлены федеральные обвинения в государственной измене за преступления против человечности в Центральной Америке.

Ранее Фокус писал, что в США подросток умер, пытаясь повторить тренд из TikTok. Джейкоб Стивенс участвовал в "Benadryl Challenge", в котором участники принимают таблетки с целью вызвать галлюцинации. Организм мальчика не выдержал, а врачи не смогли ему помочь.

Также сообщалось, что в США пропавшая женщина найдена живой внутри затонувшего джипа. Помощники шерифа не смогли установить как именно автомобиль оказался в озере и как долго он там находился.