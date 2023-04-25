Дурна крадіжка: чоловік, якого засудили до 150 років позбавлення волі, відсидить лише 12

Джаред Стівенс отримав 150-річний термін ув'язнення після того, як спробував вийти з магазину з ноутбуком, не заплативши за нього. Коли на місце злочину приїхала поліція, чоловік дивився ролики інтимного характеру.

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У США 32-річний Джаред Стівенс, який вчинив дурну крадіжку ноутбука і був засуджений зрештою до 150 років позбавлення волі, отримає другий шанс на життя поза в'язницею. Про це розповідає Yahoo News.

Адвокат ув'язненого та прокурори штату розповіли про угоду, яка дозволить американцеві значно скоротити термін перебування у в'язниці Флориди. Чоловік уже відбув 10 років ув'язнення. Наступні 2 роки випробувального терміну він має провести у психіатричних лікарнях, після чого отримає право переїхати до Аризони, де зможе жити із сім'єю.

Видання зазначає, що згідно з цим графіком, американця буде звільнено з в'язниці в липні 2025 року, аж на 140 років раніше, ніж його початкова дата звільнення 4 липня 2166 року, передбачена вироком окружного судді Вероніки Діас, який шокував адвокатів захисту та спостерігачів суду.

Стівенс отримав 150-річний термін ув'язнення після того, як увійшов до магазину Best Buy у Світуотері, штат Флорида, і спробував вийти з магазину з ноутбуком, не заплативши за нього. Коли його зустріли, чоловік дістав із рюкзака свій власний ноутбук і почав дивитися ролики інтимного характеру, доки не приїхала поліція і не заарештувала його.

Чоловік уже відбув 10 років ув'язнення Фото: Yahoo.News

Спочатку штат запропонував угоду — три роки в'язниці. Стівенс, відірваний від сім'ї, наговорив дурниць у відкритому суді та відмовлявся співпрацювати зі своїм адвокатом, не погодився. Суддя дала йому 150 років, що набагато більше, ніж рекомендувало звинувачення. Вона не стала вдаватися до подробиць.

Фань Лі, новий адвокат захисту, зрештою буде залучений до цієї справи, стверджуючи, що Стівенсу потрібна терапія, а не життя за ґратами. Разом із тим сім'я Стівенса дізналася про його арешт. Це призвело до того, що 24 квітня під час повторного засідання йому було надано другий шанс. Діас більше не веде цю справу. Наразі вона знаходиться в руках окружного судді Вільяма Алтфілда, який дав зрозуміти, що не заперечує проти пом'якшення вироку.

Про проблеми із психічним здоров'ям Стівенса стало відомо під час першого судового засідання. Чоловік сам повідомив суду неправдиву інформацію про те, що йому висунуто федеральні звинувачення у державній зраді за злочини проти людяності в Центральній Америці.

Раніше Фокус писав, що у США підліток помер, намагаючись повторити тренд з TikTok. Джейкоб Стівенс брав участь у Benadryl Challenge, в якому учасники приймають таблетки з метою викликати галюцинації. Організм хлопчика не витримав, а лікарі не змогли допомогти.

Також повідомлялося, що в США зникла жінка знайдена живою всередині затонулого джипа. Помічники шерифа не змогли встановити, як саме автомобіль опинився в озері і як довго він там знаходився.