Разыграли официантку: маму и дочь с разницей в 25 лет часто называют близнецами (фото)

Между Маллисой и Гитой Вайвала разница в 25 лет, однако люди все равно часто принимают их за близнецов. Мама и дочь утверждают, что им это нравится, но так было не всегда.

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45-летняя мама-модница Гита Вайвала, которая выглядит и одевается моложе своих лет, рассказала, что ее часто путают с дочерью Малиссой. Об этом пишет The Sun.

Между женщинами разница в 25 лет, однако люди все равно принимают их за близнецов.

"Когда тебя принимают за человека в возрасте 20 лет, это никогда не надоедает. Я уверена, что любой человек в возрасте 40 лет был бы рад, если бы ему сказали, что он выглядит вдвое моложе", — сказала Гита.

Мама думает, что сохранила свою молодость благодаря уходу за собой.

"Забавно, но я вижу, что мы похожи, но, честно говоря, я не думала, что выгляжу так молодо. Я слежу за собой, но я никогда не соревнуюсь с Малиссой. Просто приятно получать комплименты", — добавила Гита.

Обычно пара любит внимание, хотя Малисса призналась, что в подростковом возрасте ей не очень нравилось, когда ее сравнивали с мамой.

"Сейчас мне нравится, что нас принимают за сестер, это просто немного забавно, но когда мне было 18 лет, я не хотела этого", — рассказала 20-летняя девушка.

У мамы с дочкой даже общий гардероб из-за схожего вкуса к моде Фото: The Mirror

Гита рассказала, что у них с дочерью даже общий гардероб из-за схожего вкуса к моде.

"Когда Малисса уезжает в университет, я с нетерпением жду встречи с ней, не только потому, что скучаю по ней, но и потому, что обычно у меня есть целый новый гардероб одежды на выбор", — пошутила мама девушки.

Пара призналась, что они никогда не устают от того, что люди ведутся на их "сестринскую игру". Однажды они сбили с толку работников ресторана на мероприятии, посвященном Дню матери, после того как официантка спросила у них стоит ли ожидать их маму.

"Мы пару раз притворялись сестрами, когда разговаривали с кем-то", — добавила Гита.

Ранее Фокус писал, что женщина отомстила начальнику за то, что тот уволил ее из-за "болезни". Девушка проработала два месяца тренером по гимнастике, прежде чем узнала, что ее уволили, пока она была в больнице.

Также сообщалось, что мужчина столкнулся с ситуацией, напоминающей сценарий фильма ужасов, когда обнаружил загадочную дверь в подвале своего нового дома. Доступ к ней был заблокирован металлическим шкафом.