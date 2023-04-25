Розіграли офіціантку: маму та дочку з різницею у 25 років часто називають близнюками (фото)

Між Маліссою та Гітою Вайвала різниця 25 років, проте люди все одно часто приймають їх за близнюків. Мама та дочка стверджують, що їм це подобається, але так було не завжди.

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45-річна мама-модниця Гіта Вайвала, яка виглядає та одягається молодше за свої роки, розповіла, що її часто плутають з дочкою Маліссою. Про це пише The Sun.

Між жінками різниця 25 років, проте люди все одно сприймають їх за близнюків.

"Коли тебе приймають за людину у віці 20 років, це ніколи не набридає. Я впевнена, що будь-яка людина у віці 40 років була б радою, якби їй сказали, що вона виглядає вдвічі молодшою", — сказала Гіта.

Мама думає, що зберегла свою молодість завдяки догляду за собою.

"Я бачу, що ми схожі, але, чесно кажучи, я не думала, що виглядаю так молодо. Я стежу за собою, але я ніколи не змагаюся з Маліссою. Просто приємно отримувати компліменти", — додала Гіта.

Зазвичай пара любить увагу, хоча Малісса зізналася, що у підлітковому віці їй не дуже подобалося, коли її порівнювали з мамою.

"Зараз мені подобається, що нас вважають за сестер, це просто трохи кумедно, але коли мені було 18 років, я не хотіла цього", — розповіла 20-річна дівчина.

У мами з донькою навіть спільний гардероб через схожий смак моди Фото: brit

Гіта розповіла, що у них із дочкою навіть спільний гардероб через схожий смак до моди.

"Коли Малісса їде в університет, я з нетерпінням чекаю зустрічі з нею, не тільки тому, що сумую за нею, але й тому, що зазвичай я маю цілий новий гардероб одягу на вибір", — пожартувала мама дівчини.

Пара зізналася, що вони ніколи не втомлюються від того, що люди ведуться на їхню "сестринську гру". Якось вони збили з пантелику працівників ресторану на заході, присвяченому Дню матері, після того, як офіціантка запитала у них, чи варто чекати на їхню маму.

"Ми кілька разів прикидалися сестрами, коли розмовляли з кимось", — додала Гіта.

Раніше Фокус писав, що жінка помстилася начальникові за те, що той звільнив її через хворобу. Дівчина пропрацювала два місяці тренером з гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, доки вона була у лікарні.

Також повідомлялося, що чоловік зіткнувся із ситуацією, що нагадує сценарій фільму жахів, коли виявив загадкові двері у підвалі свого нового будинку. Доступ до неї було заблоковано металевою шафою.