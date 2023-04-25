"За нами следили". Женщина нашла скрытую камеру в ванной комнате в съемном доме (видео)

Девушки обнаружили скрытую камеру в розетке в ванной комнате. Вызванные сотрудники полиции обнаружили множество записывающих устройств по всему дому.

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Кеннеди из Канады рассказала, что обнаружила скрытую камеру в ванной комнате в арендованном доме на Airbnb, в котором она остановилась с группой друзей. Девушка уверена, что за ними следили. Об этом пишет Yahoo News Australia.

Жительница Канады подробно рассказала о пережитой панике в видео, которое стало вирусным в TikTok. За 5 дней ролик набрал больше 4,7 миллиона просмотров.

По словам Кеннеди, ее подруга начала обыскивать дом после того, как почувствовала за собой слежку. Она принялась проверять каждую душевую лейку, все рамки для картин, дверные ручки, все в доме на наличие камеры. Кеннеди думала, что ее подруга драматизирует ситуацию, пока та не обнаружила записывающее устройство — в ванной комнате.

Женщина утверждала, что маленькая камера была установлена в электрическую розетку в ванной комнате Фото: Yahoo.News

Женщина утверждала, что маленькая камера была установлена в электрическую розетку в ванной комнате, которой девочки пользовались накануне вечером.

"Вы можете видеть, что в верхней части ничего нет, выглядит абсолютно нормально. А внизу посмотрите на эту маленькую камеру", — сказала она на видео.

Издание отмечает, что испугавшись, девушки позвонили в полицию, которая якобы подтвердила наличие множества камер по всему дому. В одном из сообщений, предположительно от офицера, утверждалось, что был проведен обыск имущества, и камеры теперь отправлены на анализ.

Сотрудники сервиса Airbnb подтвердили InTheKnow Yahoo, что они в курсе ситуации.

"Мы запрещаем скрытые камеры и расследуем эти обвинения. Гостю, забронировавшему это жилье, полностью возвращены деньги", — сказал представитель компании.

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