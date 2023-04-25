"За нами стежили". Жінка знайшла приховану камеру у ванній кімнаті в орендованому будинку (відео)

Дівчата виявили приховану камеру в розетці у ванній кімнаті. Викликані співробітники поліції виявили безліч записувальних пристроїв по всьому будинку.

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Кеннеді з Канади розповіла, що виявила приховану камеру у ванній кімнаті в орендованому будинку на Airbnb, де вона зупинилася з групою друзів. Дівчина впевнена, що за ними стежили. Про це пише Yahoo News Australia.

Мешканка Канади докладно розповіла про пережиту паніку у відео, яке стало вірусним у TikTok. За 5 днів ролик набрав більш як 4,7 мільйона переглядів.

За словами Кеннеді, її подруга почала обшукувати будинок після того, як відчула, що за нею стежать. Вона почала перевіряти кожну душову лійку, всі рамки для картин, дверні ручки, все в будинку на наявність камери. Кеннеді думала, що її подруга драматизує ситуацію, поки та не виявила записувальний пристрій у ванній кімнаті.

Жінка стверджувала, що маленьку камеру було встановлено в електричну розетку у ванній кімнаті Фото: Yahoo.News

Жінка стверджувала, що маленьку камеру було встановлено в електричну розетку у ванній кімнаті, якою дівчата користувалися напередодні ввечері.

"Ви можете бачити, що у верхній частині нічого немає, здається абсолютно нормально. А внизу подивіться на цю маленьку камеру", — сказала вона на відео.

Видання зазначає, що, злякавшись, дівчата зателефонували до поліції, яка нібито підтвердила наявність багатьох камер по всьому будинку. В одному з повідомлень, ймовірно, від офіцера, стверджувалося, що було проведено обшук майна, і камери відправлені на аналіз.

Співробітники сервісу Airbnb підтвердили, що вони в курсі ситуації.

"Ми забороняємо приховані камери та розслідуємо ці звинувачення. Гостю, який забронював це житло, повністю повернуто гроші", — сказав представник компанії.

Раніше Фокус писав, що сімейна пара використала 120 тонн води, щоб провчити господаря орендованого будинку. Вони помстилися власнику знімної вілли, увімкнувши всі крани з водою, світло, електроприлади й газ на всі 25 днів проживання.

Також повідомлялося, що жінка, яка накричала на некерованих дітей, звільнилася з роботи. Джекі Міллер, водійка шкільного автобуса, розповіла, що група учнів часто поводилася агресивно.