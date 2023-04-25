Самая молодая победительница EuroMillions в Британии сожалеет о своем выигрыше (фото)

В 2013 году Джейн Парк стала самой молодой победительницей EuroMillions в Великобритании. Девушка рассказала, что эта история буквально "разрушила" ее жизнь.

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27-летняя Джейн Парк, самая молодая победительница EuroMillions в Великобритании, рассказала, что никому не пожелала бы выиграть джекпот в таком юном возрасте, как она. Девушке было всего 17 лет, когда она выиграла 1 миллион фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Star.

Джейн из Эдинбурга появилась в эпизоде американского телешоу "Доктор Фил" под названием "Проклятие лотереи" и рассказала о том, как она выиграла крупную сумму в 2013 году и что произошло после этого. Ранее девушка говорила, что этот момент "разрушил" ее жизнь.

"Я немного раскошелилась, потому что никогда не знала, что такое миллион фунтов, никогда не видела таких денег. Я никогда не знала никого с такими деньгами, поэтому я потратилась на вещи, которые всегда хотела", — рассказала британка.

Джейн Парк появилась в эпизоде американского телешоу "Доктор Фил" Фото: Dr Phil

Издание отмечает, что жизнь после победы была не такой потрясающей, как могло бы показаться на первый взгляд. У девушки появились преследователи, в ее адрес посыпались угрозы смерти, а люди комментировали все, что она делала в свои 17 лет.

"Лучше бы я никогда не выигрывала его, я бы никому не пожелала этого", — заявила Джейн.

Британка потратила часть своего выигрыша на операции, включая увеличение груди и подтяжку живота в Бразилии, которая чуть не убила ее.

"Мне сделали операцию в другой стране, и когда я прилетела обратно, у меня начался сепсис. Я буквально думала, что умру. Я не знаю, что со мной было. Мне сказали, что у меня была плохая реакция на анестезию", — рассказала Джейн доктору Филу.

На восстановление в больнице у девушки ушел целый месяц.

Джейн Парк стала самой молодой победительницей EuroMillions в Великобритании Фото: Daily Mail

С тех пор Джейн обрела популярность и сейчас имеет более 200 000 подписчиков в Instagram. У нее также есть страница OnlyFans. Однако спустя 10 лет люди все еще оскорбляют ее в сети.

"Эти люди, кажется, думают, что знают больше о моей жизни, и это тяжело, потому что, когда я была моложе, я читала комментарии, и они меня задевали. Они никогда не встречались со мной, возможно, они никогда даже меня не видели", — рассказа она.

Ранее Фокус писал, что пенсионер, сорвавший джекпот в 40 млн долларов, купил билет 1 апреля. Мужчина с первого раза не поверил в свою победу. Эрл Лэйп сказал, что намерен использовать деньги для помощи своей семье. Также он планирует делать пожертвования для детей с проблемами со здоровьем.

Также сообщалось, что в США мужчина купил 20 одинаковых лотерейных билетов и выиграл 20 раз. Американец Фекр Хирпо рассказал, что обычно не приобретает большое количество одинаковых билетов, но на этот раз он почувствовал, что розыгрыш будет удачным. Мужчина еще не решил, как он распорядится своим призом.