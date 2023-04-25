Наймолодша переможниця EuroMillions у Британії шкодує про свій виграш (фото)

У 2013 році Джейн Парк стала наймолодшою переможницею EuroMillions у Великій Британії. Дівчина розповіла, що ця історія буквально "зруйнувала" її життя.

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27-річна Джейн Парк, наймолодша переможниця EuroMillions у Великій Британії, розповіла, що нікому не побажала б виграти джекпот у такому юному віці, як вона. Дівчині було лише 17 років, коли вона виграла 1 мільйон фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Star.

Джейн з Единбурга з'явилася в епізоді американського телешоу "Доктор Філ" під назвою "Прокляття лотереї" та розповіла про те, як вона виграла велику суму у 2013 році та що сталося після цього. Раніше дівчина говорила, що цей момент "зруйнував" її життя.

"Я трохи розщедрилася, бо ніколи не знала, що таке мільйон фунтів, ніколи не бачила таких грошей. Я ніколи не знала нікого з такими грошима, тому я витратилася на речі, які завжди хотіла", — розповіла британка.

Джейн Парк з'явилася в епізоді американського телешоу "Доктор Філ" Фото: Dr Phil

Видання зазначає, що життя після перемоги було не таким приголомшливим, як могло б здатися на перший погляд. У дівчини з'явилися переслідувачі, на її адресу посипалися погрози смерті, а люди коментували все, що вона робила у свої 17 років.

"Краще б я ніколи не вигравала його, я б нікому не побажала цього", — заявила Джейн.

Британка витратила частину свого виграшу на операції, включаючи збільшення грудей та підтяжку живота у Бразилії, яка мало не вбила її.

"Мені зробили операцію в іншій країні, і коли я прилетіла назад, у мене почався сепсис. Я буквально думала, що помру. Я не знаю, що зі мною було. Мені сказали, що я мала погану реакцію на анестезію", — розповіла Джейн доктору Філу.

На відновлення у лікарні у дівчини пішов цілий місяць.

Джейн Парк стала наймолодшою переможницею EuroMillions у Великій Британії Фото: Daily Mail

З того часу Джейн набула популярності й зараз має понад 200 000 підписників у Instagram. Вона також має сторінку на OnlyFans. Однак через 10 років люди все ще ображають її у мережі.

"Ці люди, здається, думають, що знають більше про моє життя, і це важко тому, що коли я була молодша, я читала коментарі, і вони мене зачепили. Вони ніколи не зустрічалися зі мною, можливо, вони ніколи навіть мене не бачили", — розповіла вона.

Раніше Фокус писав, що пенсіонер, який зірвав джекпот у 40 млн доларів, купив квиток 1 квітня. Чоловік із першого разу не повірив у свою перемогу. Ерл Лейп сказав, що має намір використати гроші для допомоги своїй сім'ї. Також він планує робити пожертвування для дітей із проблемами зі здоров'ям.

Також повідомлялося, що у США чоловік купив 20 однакових лотерейних білетів та виграв 20 разів. Американець Фекр Хірпо розповів, що зазвичай не набуває великої кількості однакових квитків, але цього разу він відчув, що розіграш буде вдалим. Чоловік ще не вирішив, як він розпорядиться своїм призом.