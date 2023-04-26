Особый окрас: спасатели обнаружили редкого "котенка-единорога" породы калико (фото)

Компания NoCo Kitties сообщила, что котенок, получивший имя Чарли Единорог, в конечном итоге будет передан на усыновление. По словам ветеринаров, только один из 3 000 котят калико рождается мужского пола.

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Группа по спасению животных сообщила, что одна из ее волонтеров в настоящее время ухаживает за котенком породы калико. Они настолько редки, что их часто называют "котятами-единорогами". Об этом сообщает UPI.

По словам представителей организации NoCo Kitties в Лавленде, котенок и его братья и сестры родились в сарае в округе Велд, штат Колорадо (США), и были переданы в Гуманное общество округа, после чего попали в руки волонтеров.

Алли Магиш, которая приютила трех котят и их мать Эмбер, сказала, что она начала подозревать, что один из трех котиков может быть мужского пола, и ветеринар подтвердил это.

По словам ветеринаров, только один из 3 000 котят калико рождается мужского пола. Как правило, котята этой породы имеют особую масть из-за получения разных генов окраса от Х-хромосом, которые они получают от своих родителей.

Котенок и его братья и сестры родились в сарае в округе Велд, штат Колорадо (США) Фото: NoCo Kitties/Facebook

Котята мужского пола обычно имеют только одну X и одну Y хромосомы, но иногда они могут получить окрас калико, если у них XXY хромосомы. Эксперты отмечают, что он также может быть результатом случайных мутаций клеток кожи, но это самая редкая причина.

Компания NoCo Kitties сообщила, что котенок, получивший имя Чарли Единорог, в конечном итоге будет передан на усыновление.

Ранее Фокус писал, что в США на ночную камеру засняли "загадочного зверя". Сотрудники заповедника выложили черно-белое изображение животного в социальные сети, спрашивая, может ли это быть нечто, сбежавшее из зоопарка, или это вообще новый вид.

Также сообщалось, что в Индии попугай помог раскрыть убийство 9-летней давности. В 2014 году Виджай Шарма вернулся домой и обнаружил, что его жена Нилам была убита. Полиция не могла найти никаких улик пока домашний попугай не начал выкрикивать имя племянника Ашу.