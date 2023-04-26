Особливе забарвлення: рятувальники знайшли рідкісне "кошеня-єдинорога" породи каліко (фото)

Компанія NoCo Kitties повідомила, що кошеня, яке отримало ім'я Чарлі Єдиноріг, зрештою буде передане на усиновлення. За словами ветеринарів, лише одне із 3 000 кошенят каліко народжується чоловічої статі.

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Група з порятунку тварин повідомила, що одна з її волонтерів наразі доглядає кошеня породи каліко. Вони настільки рідкісні, що їх часто називають "кошенятами-єдинорогами". Про це повідомляє UPI.

За словами представників організації NoCo Kitties у Лавленді, кошеня та його брати і сестри народилися у сараї в окрузі Велд, штат Колорадо (США), і були передані до Гуманного товариства округу, після чого потрапили до рук волонтерів.

Аллі Магіш, яка прихистила трьох кошенят та їх матір Ембер, сказала, що вона почала підозрювати, що один із трьох котиків може бути чоловічої статі, і ветеринар підтвердив це.

За словами ветеринарів, лише один із 3 000 кошенят каліко народжується чоловічої статі. Як правило, кошенята цієї породи мають особливу масть через одержання різних генів забарвлення від Х-хромосом, які вони одержують від своїх батьків.

Кошеня та його брати і сестри народилися у сараї в окрузі Велд, штат Колорадо (США) Фото: NoCo Kitties/Facebook

Кошенята чоловічої статі зазвичай мають лише одну X та одну Y хромосоми, але іноді вони можуть отримати забарвлення каліко, якщо у них XXY хромосоми. Експерти зазначають, що він також може бути результатом випадкових мутацій клітин шкіри, але це найрідкісніша причина.

Компанія NoCo Kitties повідомила, що кошеня, яке отримало ім'я Чарлі Єдиноріг, зрештою буде передане на усиновлення.

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