"Чистое зло". Ютубер предложил еду бездомному, а затем съел ее у него на глазах (видео)

Ролик, который показал, а затем удалил Тревон Селлерс, был заново показан в Twitter, где набрал миллионы просмотров. Мужчина подвергся критике после того как предложил предположительно голодному мужчине купить еду, которую он съел прямо перед ним.

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Ютубер Тревон Селлерс опубликовал, а затем удалил видео на котором он спрашивает у бездомного мужчины, не хочет ли он поесть, а затем возвращается с едой и съедает ее у него на глазах. Поступок блогера вызвал бурную реакцию в социальных сетях. Об этом рассказывает The Insider.

Мужчина создал канал на YouTube под названием "whatsuptre", насчитывающий почти 10 тысяч подписчиков. Его видео обычно связаны с публичными розыгрышами, которые ранее включали в себя сбивание коробок в киоске с печеньем Girl-Scout, и хождение по магазинам в одежде с флагом Конфедерации.

Последний ролик Селлерса, который был вновь опубликован различными пользователями в Twitter, набрал миллионы просмотров. В нем мужчина стоит возле ресторана Wendy's и обсуждает тему бездомности в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США).

"Сегодня моя задача — сделать так, чтобы на улицах стало на одного голодного человека меньше", — сказал он.

Поступок блогера вызвал бурную реакцию в социальных сетях Фото: Скриншот/Twitter

Затем видеозапись обрывается и показывает мужчину, сидящего на тротуаре. Селлерс спросил, может ли он купить ему еду, которая включала в себя бургер, картофель фри и напиток. Позже блогер вернулся к мужчине с напитком и пакетом с едой, сказав: "Я хочу, чтобы ты наслаждался этим", — и начал доставать еду из пакета.

Затем Селлерс развернул бургер, откусил от него кусочек и начал есть картофель фри.

"Хорошо, всего хорошего", — сказал он, забирая напиток и уходя от мужчины.

Когда несколько известных аккаунтов в Twitter, включая развлекательно-новостное издание Drama Alert, поделились роликом, назвав его розыгрышем, зрители были возмущены и заявили, что действия, продемонстрированные ютубером, были жестокими и оскорбительными.

"Чувак, я только что почувствовал, как по моему телу пробежала волна ярости… Назовите это так, как есть — чистым злом", — написал один из пользователей.

Издание отмечает, что Селлерс прямо не назвал человека на видео бездомным, и ряд пользователей Twitter отметили, что ролик мог быть постановочным и что человек на улице мог быть платным актером. Однако многие пользователи заявили, что даже если видео было постановочным, его смысл все равно морально неправильный.

Ранее Фокус писал, что блогер случайно съел шоколадное яйцо за 12 тысяч долларов. Адам Дэвис из британского города Севенокс, графство Кент, признался, что был слишком голоден и не заметил, что держал в руках призовую конфету.

Также сообщалось, что в США блогер снимал пранк с незнакомцем, который выстрелил в него. Молодой американец Таннер Кук несколько дней боролся за свою жизнь в реанимации после того, как незнакомый мужчина прострелил ему живот.